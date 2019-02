Il segreto va in onda dal lunedì alla domenica ma questa settimana non andrà in onda la sera in prime time. Ecco cosa succederà la prossima settimana nella soap spagnola.

Il segreto dove eravamo rimasti

Antolina si vanta del suo matrimonio con Saul e gli chiede di andare via da Puente Viejo. Meliton comunica ad Adela e Carmelo che Basilio è evaso. Elsa sviene mentre è al telefono. Consuelo, Matias e Marcela si preoccupano per lei e vogliono convincerla a rimandare la partenza.

Nel frattempo Saul trova rifugio nella bottega di Fe. Raimundo riesce a trovare Francisca. Mauricio scopre che Saul è vivo ma d’accordo con Fe e Julieta, decide di non rivelarlo a nessuno. Dopo aver saputo dell’evasione Carmelo e Severo intendono farsi giustizia da soli e tendono un’imboscata a Basilio.

Fulgencio e Fernando tramano l’atto conclusivo della loro vendetta contro Donna Francisca. Antolina messa sotto pressione da Elsa rivela un impeto di rabbia, tutto il suo rancore e risentimento nei confronti di Elsa.

Il segreto anticipazioni dal 25 al 1 marzo 2019

Elsa che vuole scoprire la verità su suo fratello, rivolge delle domande ad Isaac e Antolina. Don Berengario deve far fronte ai vari pettegolezzi sul suo rapporto con Donna Magdalena.

Adela riceve dal medico brutte notizie la sua vita è ancora in pericolo ma non vuole preoccupare Carmelo e decide di non dirgli nulla. Tiburcio sente tanto la mancanza di Dolores.

Antolina informa Amancio che lei e Isaac si sposeranno. Amancio ne è stupito ma non reagisce con rabbia a differenza di ciò che Antolina racconterà a Marcela.

Saul dopo aver ottenuto indicazioni da Mauricio va alla ricerca di Raimundo e Donna Francisca. Raimundo scopre che Fulgencio ha avuto un ruolo nel rapimento di donna Francisca. Fulgencio lascia intendere a Raimundo che sia lui che Francisca sono nelle sue mani e che intende vendicarsi. Le crisi di Fernando sono sempre più frequenti.