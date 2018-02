Nelle soap tutti gli arrivi sono destinati un po’ a sconvolgere gli equilibri: Il segreto per questo è un vero asso tanto che sono molti gli addii ma anche altrettanti arrivi pronti a scombussolare le trame. Una nuova donna infatti potrebbe riportarci nelle puntate in cui c’era l’allevatrice Pepa che ha cercato in tutti i modi di combattere la perfida Donna Francisca ovviamente senza risultati anzi la povera donna è morta dopo aver dato alla luce due gemelli.

Il segreto: Chi sarà la nuova Pepa?

Ora ecco che arriva Julieta che ha le sembianze e i modi di fare della bella e buona Pepa. Julieta riporterà nel Paese il coraggio e la prontezza che aveva l’allevatrice. Insieme a lei ci sarà anche Consuelo la nonna, personaggio che somiglia molto alla saggia Rosario. Secondo la rivista ufficiale della soap, Julieta arriverà a Puente Viejo e lo farà con un gesto da veri eroi. Infatti salva la piccola Juanita per poi scomparire.

Quando Nicolas rivede la ragazza a Puente Viejo la riconosce e decide insieme alla famiglia di dargli una ricompensa per il gesto fatto. Julieta però è una donna di altri tempi e decide, anche se sa che non c’è alcun fine, di declinare la proposta. Pensando però al suo futuro e specialmente a quello della sua figlioletta Ana, Julieta decide di accettare di lavorare ala locanda per avere così un alloggio in cui stare insieme all bambina e a sua nonna Consuelo.

Esattamente come Pepa, Julieta si ritroverà a vivere nella locanda contornata dall’affetto della famiglia di Emilia. La giovane ragazza deciderà di ripartire da zero dopo aver subìto soprusi e violenze in passato. A Puente Viejo le donne penseranno di aver trovato un po’ di pace ma ancora non hanno fatto i conti con Francisca, mina vagante in Paese. Infatti la cosa che accomuna più Pepa e Julieta è la lotta continua con la perfida donna: ce la farà la ragazza a contrastare Francisca?