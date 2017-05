Il segreto trame tv dal 4 al 9 giugno 2017: Cristobal ricatta Emilia

Il segreto: trame tv settimanali dal 4 al 9 giugno 2017. Puente Viejo nella paura: ecco perché.

L’intendente è tornato in Paese e tutti i cittadini sono in ansia, soprattutto Francisca che deve fare i conti con il suo acerrimo nemico. Sol decide di scacciare Filo da Miel Amarga. Camila va da donna Remedios per riportarla in paese.

Cristobal da le dimissioni ma si comporta in un modo strano e misterioso. Francisca vuole trattare con lui, ma l’uomo rifiuta i suoi soldi. Nel frattempo Elias vuole aiutare Camila a rintracciare Remedios. Zacarias ricatta Matias.

Don Berengario cerca di migliorare il proprio carattere. Cristobal vuole diventare l’amministratore dei beni di Francisca. Elias parte alla ricerca di Donna Remedios, ma torna con la notizia xhe quest’ultima è deceduta.

Camila tenta di convincere Hernando a difendersi ma lui rifiuta e viene condannato a morte. Alla villa Francisca è costretta ad accettare la richiesta di Cristobal. Elias alimenta in Beatriz il disprezzo per Hernando.

Cristobal si trasferisce alla villa ma Raimundo lo affronta. Monique e Lucas analizzano i campioni di sangue dei bambini malati per trovare una cura. Camila comincia a sospettare di Elias. Emilia viene ricattata da Cristobal e lo dice a Raimundo.