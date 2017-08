Immaturi: in arrivo la serie tv su Canale 5

Immaturi, il film che è diventato un cult per i maturandi, sta diventando una serie tv che andrà in onda su Canale 5. I protagonisti saranno sempre gli stessi del film Immaturi il viaggio. Curiosi di scoprire dettagli su questa nuova serie tv che andrà in onda a breve sulle reti Mediaset?

La serie tv è composta da 8 puntate e racconta la storia di ragazzi diventati grandi e che scoprono improvvisamente che il loro diploma in realtà non è valido. Dovranno rimettersi sui libri per passare di nuovo il tanto temuto esame. La storia racconta la stira di un gruppo di amici, Lorenzo, Piero, Luisa, Serena, Virgilio e Francesca. I quarantenni si ritroveranno per un caso insolito e ritroveranno la complicità di un tempo.

A causa dell’annullamento del loro diploma avranno la possibilità di passare del tempo insieme e di confrontarsi sulle varie difficoltà della vita. Nel cast troveremo Raoul Bova, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ilaria Spada, Nicole Grimaudo, Sabrina Impacciatore che vestirà i panni di un personaggio che non era presente nel film e Irene Ferri che impersonerà la mamma di Luisa. Inoltre nel cast troveremo anche Carlotta Antonelli, Daniele Liotti e Ninni Bruschetta.