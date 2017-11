Influenza, il nostro paese sta per essere invaso dal virus

Da nord a sud, in queste ore l’Italia è flagellata dal maltempo e se, in alcune regini soprattutto del nord del paese, la temperatura era scesa già da qualche settimana, nel mezzogiorno e sulle isole il freddo è arrivato bello repentino, costringendo ad abbandonare camice e blazer leggeri a favore di cappotti e sciarponi.

Un’ondata di maltempo, con forti piogge e raffiche di vento potenti, sta flagellando la penisola, e sta portando con se anche la prima ondata di influenza che, stando a quanto dicono gli esperti, sarà la più forte degli ultimi anni.

Nello specifico, secondo i media dell’Australia, si tratterebbe della peggiore epidemia degli ultimi decenni: proprio nel “continente rosso”, il ceppo ha infatti già ucciso 52 persone tra giovani e bambini negli ultimi mesi.

Proprio dall’Australia, il ceppo influenzale si sta dirigendo verso l’Europa e, di conseguenza, investirà a breve anche la nostra penisola. Gli esperti sono sicuri che sintomi e malattia saranno molto simili, se non identici, a quelli australiani e, probabilmente, bisognerà fare i conti con numerosi casi infettivi, molti dei quali saranno gravi.

Influenza Italia invasa dal virus?

Per difendersi la prevenzione con la vaccinazione è fondamentale, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Ma anche: lavarsi le mani, coprirsi la bocca con un fazzoletto o con il braccio quando si starnutisce o tossisce, e in particolare restare a casa quando si presentano i sintomi dell’ influenza.

Il pericolo non va sottovalutato: l’influenza, come visto, può trasformarsi in una malattia mortale, soprattutto tra le fasce di popolazioni più deboli, come gli over 65.

I dati di mortalità nel 2016-17, secondo quanto rilevato dall’indagine Censis:

‘La vaccinazione antinfluenzale – l’opinione degli italiani’, “tra gli anziani sono quasi raddoppiati, con un aumento impressionante. Tra le cause vi è appunto il calo della vaccinazione antinfluenzale in questa fascia, con una copertura che si attesta al 30-40% in varie aree del Paese e che rimane molto bassa”. La riduzione della tendenza a vaccinarsi può essere dipesa dal grado di fiducia. Il 32,9% degli italiani over 50 afferma di fidarsi «molto» delle vaccinazioni (e la fiducia aumenta al 41,3% tra gli ultrasettantenni e al 40,7% tra i laureati). Il 51,2% si fida «abbastanza», «poco» o «per nulla» il 15,9%. Tra questi ultimi, ci sono soprattutto abitanti del Sud (19%) e persone meno istruite (26,6%). Per il momento, però, “non è l’influenza vera e propria ma le robuste avvisaglie che l’anticipano – rassicura Maria Corongiu segretario regionale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale). “E’ sempre stato cosi. I vaccini comunque stanno arrivando, la rete dei medici sentinella allertata, la situazione è sotto controllo e non c’è da preoccuparsi, prima che l’influenza arrivi ci vorrà ancora qualche giorno. Dunque è meglio iniziare a vaccinarsi. I virus sono quelli degli altri anni e ad oggi non ne è stata isolata alcuna variante come l’anno scorso”.

Da metà ottobre a fine dicembre è il periodo più indicato per effettuare la vaccinazione antinfluenzale, per la situazione climatica del nostro Paese e per l’andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali.

L’avvio della campagna vaccinazioni non è uniforme sul territorio nazionale e dipende, in genere, dal momento in cui il vaccino viene reso disponibile alle singole Asl. La campagna è rivolta principalmente ai soggetti di età pari o superiore a 65 anni, alle persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza, alle persone non a rischio che svolgono attività di particolare valenza sociale.

L’apice dell’influenza 2018 è previsto in Italia dopo Natale.