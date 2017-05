iPhone 8 data d’uscita con alcune complicazioni

By Redazione

L’iPhone 8 ha una data di uscita che è trapelata online, tutto questo però da prendere con le molle per alcuni problemi che pare siano venuti fuori.

La data di uscita per il tanto atteso iPhone 8 sarebbe trapelata online, l’ultima fuga di notizie arriva dal famoso informatore Benjamin Geskin, che gestisce, con enorme popolarità l’account Twitter @VenyaGeskin1, sostenendo di avere informazioni privilegiate per la conferma della data di uscita del prossimo iPhone .

“IPhone 8 / 7s Keynote di Apple si terrà il 17 settembre la vendita il prossimo 25 settembre“, ha scritto su Twitter, se le informazioni sono esatte, la notizia è assolutamente una bomba e la prima con data realistica per l’uscita in commercio del nuovo gioiellino Apple.

Il lancio dell’iPhone 8 è stato afflitto per da presunti ritardi, come la stragrande maggioranza di fonti ha attribuito al posizionamento dello scanner di impronte digitali ID Touch, che Apple vuole incorporare sotto il display.

Alcune fonti ritengono che il prossimo iPhone sarà rinviato ad ottobre o novembre, mentre altri informatori parlano addirittura di un lancio previsto per il prossimo 2018, purtroppo, al momento non c’è corrispondenza con la presunta data del tweet di Benjamin Geskin.

Secondo le date del Tweet, Apple sta cercando di lanciare il suo dispositivo di nuova generazione, che segnerà il 10° anniversario della gamma di smartphone più venduta da sempre e sarebbe nella serata di domenica.

Questo ipoteticamente è un cambiamento radicale per l’azienda con sede a Cupertino, che lancia in genere il suo nuovo smartphone di punta normalmente nelle giornate di Martedì o Mercoledì. Apple ha debuttato con il suo iPhone 7, iPhone 6S, e iPhone 5 di Mercoledì mentre l’iPhone 6 e iPhone 5S sono stati presentati sul palco di Martedì.

Allo stesso modo, Geskin crede Apple inizierà l’operazione iPhone 8 nei suoi negozi al dettaglio il Lunedi 25 settembre, tuttavia Apple normalmente lancia spesso la sua vendita al dettaglio di Venerdì o Sabato, anche in questo caso, le date posso essere verosimili ma sempre lontane rispetto al “rito” solito dell’azienda di Cupertino.

Poche ore dopo aver condiviso la sua previsione per la data di uscita dell’iPhone 8, Geskin ha twittato ancora una volta precisando che “l’informazione non è al 100% ancora confermata“.

Apple non userà un display a doppia curvatura, come quelli presenti nel Galaxy S8 e Galaxy S8 plus, ma una sottilissima curva del vetro sulla parte anteriore e posteriore del dispositivo, alcune fonti sostengono che l’iPhone 8 avrà un design più vicino all’iPhone 4 che all’iPhone di attuale generazione.

Si prevede inoltre che sarà equipaggiato con un display OLED true tone, che utilizza sensori per misurare il colore della luce ambientale e la luminosità e regolare la visualizzazione per correggere il bianco e l’illuminazione in base all’ambiente circostante.

La prossima generazione di iPhone avrà, stando a quanto riferito, la tecnologia OIS, stabilizzazione ottica dell’immagine, sia dell’obiettivo utilizzato nella parte posteriore set-up a doppia fotocamera qualcosa che mancava nell’iPhone 7 Plus.