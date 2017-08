Junior Masterchef, morto l’ex concorrente Andrea Pace

La notizia in poche ore ha fatto il giro del web e, se in un primo momento era sembrata a tanti l’ennesima macabra bufala per attirare condivisioni e commenti, quando le grandi testate hanno iniziato a condividere la notizia purtroppo si è capito che non si trattava affatto di una fake news.

La notizia riguarda Andrea Pace, 17 anni compiuti il 7 agosto, concorrente della prima edizione di Masterchef Junior andata in onda nel 2014 quando il ragazzo aveva appena 13 anni, che nei giorni scorsi si è spento, per cause che non sono state rese note.

A dare l’annuncio ufficiale il profilo Facebook di Masterchef Italia: “Ci ha lasciato il giovane Andrea P., uno dei concorrenti della prima stagione di #JuniorMasterChefIt. Nel ricordarlo, vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia”.

La morte di Andrea è stata scioccante per tutti coloro che lo conoscevano, un ragazzo pieno di vita che si è dedicato soprattutto alla sua grande passione, la cucina, trasmessa dalla madre e dalla nonna ed esercitata nel ristorante del padre.

Volto rimasto impresso nella memoria del grande pubblico, univa alla grande passione per la cucina una parlantina sciolta e una notevole carica di simpatia che lo avevano subito reso un beniamino.

Tanti i commenti commossi, tra cui spicca quello di Fabio, uno dei partecipanti di quella edizione, che ha voluto dedicare un proprio post all’amico sul suo profilo Facebook: “Ci siamo conosciuti sul set di MasterChef: siamo entrati insieme. Abbiamo vinto insieme. Abbiamo perso insieme. E siamo usciti insieme. Siamo rimasti in contatto e ci siamo pure rivisti. In tutto questo voglio dire che sei stato un amico stupendo, d’oro e sempre allegro, non ti ricordo un giorno senza sorriso. Ciao amico mio”.

Parole commoventi ha avuto per lui anche Emanuela Tabasso, la vincitrice della prima edizione. Sui social ha postato una foto che la ritrae con Andrea in piscina, spensierati e affiatati. “Scusate ma non è facile – ha scritto Emanuela – Andrea è volato su. Voglio che venga sempre ricordato come un grande ragazzo con un sorriso speciale”.