Kate Middleton, il suo matrimonio è infelice?

Il matrimonio di Lady Diana non fu certo felice: lo raccontò più volte lei dopo il suo divorzio, lo testimoniano decine di libri scritti sull’argomento, e persino scritti e registrazioni della stessa principessa venuti alla luce anni dopo il tragico incidente dove morì.

Un matrimonio combinato, col principe Carlo D’Inghilterra da sempre innamorato della sua Camilla che alla fine, dopo mezzo secolo, ha sposato e con cui vive attualmente. Lady D come sua eredità al mondo ha lasciato i suoi due figli, Hanry e William, che hanno sempre onorato e rispettato il ricordo della madre.

Se Henry è sempre stato il più scapestrato, passando da una donna all’altra, almeno fino a pochi mesi fa, Williams al contrario è convolato a nozze con Kate Middleton, incantando il mondo intero, e mettendo al mondo due futuri eredi al trono.

Ma Williams, che tutto sommato non ha mai creato troppi scandali, non avrà mica intenzione di seguire le orme di suo padre e rendere la vita impossibile alla sua Kate?

Se però Lady Diana era una donna estremamente fragile e insicura, affetta da disfunzioni alimentari e costretta ad avvalersi dell’aiuto di psicologi e terapisti, la Duchessa appare di tutt’altra tempra, e non ci sta a diventare lo zimbello di mezzo mondo, per colpa del suo sposo.

Secondo indiscrezioni provenienti dal sito Celebdirtylaundry, non sembrerebbe affatto scherzare Kate Middleton, duchessa di Cambridge, nel mettere in guardia il marito riguardo la sua passione di ritrovarsi con gli amici in pub e discoteche e scatenarsi in ambigui party, minacciandolo chiaramente di divorzio.

Il figlio di Carlo d’Inghilterra ama partecipare a party dove ci sono tante donne e molto alcol: qualche mese fa, Kate si è indignata, ad esempio, quando ha visto il marito ubriaco in un nightclub, insieme agli amici e a numerose donne avvenenti, ma ora ha deciso di lanciare il suo ultimatum.

Le voci di divorzio tra Kate Middleton e William si susseguono da tempo. Il sito celebeat.com, ad esempio, ha sottolineato che la coppia sta progettando di farsi assistere da consulenti e partecipare a sessioni di terapia per salvare il matrimonio. Secondo un insider, Kate Middleton non è ancora in grado di perdonare William per il recente scandalo in Svizzera. Un’offesa alla morale imperdonabile.