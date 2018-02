La Città Metropolitana di Reggio Calabria parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo

Manca davvero pochissimo: dall’11 al 13 febbraio, infatti, si terrà a Milano la Bit, Borsa Internazionale del Turismo, uno dei più importanti eventi del settore a livello mondiale, che dal 1980 riunisce nel capoluogo lombardo tour operator e turisti da tutto il mondo. Anche quest’anno, come già nel 2017, la manifestazione si svolgerà nel centro città e non nella pur vasta ma periferica area di Rho Fiera, e lo svolgimento a FieraMilanoCity le darà quindi ancor più lustro e prestigio. Ovviamente, ne trarranno vantaggio tutti gli espositori, nazionali e stranieri, mediante la visibilità e l’interesse che il suo prestigio concede.

Fra i partecipanti, anche la Città Metropolitana di Reggio Calabria, che punterà l’obiettivo, per questa vera e propria vetrina internazionale, sui tesori e le eccellenze del ricco territorio. Stiamo parlando di uno degli enti locali territoriali presenti nella Costituzione Italiana, che, in base alla legge del 7 aprile 2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ha sostituito la Provincia nelle regioni a statuto ordinario, come ente di area vasta. La Città Metropolitana, dunque, non si riferisce solo a Reggio Calabria, ma rappresenta sia la comunità locale sia le persone che vivono sul territorio dei Comuni che ne fanno parte, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo sostenibile.

Ed è proprio in quest’ottica di interessi e di sviluppo che la partecipazione alla Bit 2018 va vista: un focus di attenzione sul patrimonio archeologico e paesaggistico, con le eccellenti peculiarità enogastronomiche, conosciute ed apprezzate in tutto il mondo, che potranno risaltare ed evidenziarsi all’attenzione di turisti ed operatori nazionali ed internazionali. In particolare, potranno essere rinforzate le basi per una destagionalizzazione del turismo incoming, uno dei maggiori obiettivi della Città Metropolitana e di tutta la Regione Calabria, che mira ad allargare la platea dei suoi visitatori 365 giorni all’anno, senza concentrarsi invece solamente nei 3 o 4 mesi canonici estivi, rinforzando le strutture di ospitalità ed accoglienza.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente in Bit 2018 Milano all’interno, naturalmente, dello stand allestito dalla Regione Calabria, presente per sponsorizzare l’intero territorio e far crescere le strutture ricettive della regione alcune delle quali molto ben attrezzate e già note in Italia come il villaggio Minerva Resort. Varie e stimolanti sono le aree tematiche della manifestazione turistica milanese oggetto di interesse da parte del Sindaco Giuseppe Falcomatà, il quale persegue il fine di consacrare il territorio sotto la sua Amministrazione quale meta di turismo internazionale.

Questo traguardo, valido per ogni attività di ricezione ed ospitalità, è raggiungibile solo tramite investimenti e sviluppo, per esempio, della valorizzazione dei tanti siti archeologici e culturali presenti nell’area metropolitana, della variegata ricchezza dei percorsi enogastronomici, ed anche del patrimonio naturalistico. A tal proposito, sul sito ufficiale dell’Ente, è stato reso noto un avviso rivolto a tutti quegli operatori turistici, in particolare del settore alberghiero ed extra-alberghiero, che desiderassero promuovere le loro proposte tramite la vetrina che solo una manifestazione come la Bit può offrire.

Attraverso il Bilancio 2018, sono davvero tanti gli investimenti che l’amministrazione del Sindaco Falcomatà ha previsto, e sta predisponendo, per la tutela e la manutenzione del patrimonio artistico- culturale, su cui punta molto, dopo anni di degrado e trascuratezze, ribadendo in questo modo gli sforzi sostenuti nei confronti dello sviluppo turistico per tutta l’area metropolitana di Reggio Calabria.