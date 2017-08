Lenny Kravitz incanta Capri e posa con Mastella

In queste ore una foto è diventata virale sul web e, a sorpresa, non è il fondoschiena di Belen o gli addominali di qualche adone in spiaggia: il protagonista dello straordinario scatto è Clemente Mastella che è riuscito nuovamente a stupire ed ad attirare l’attenzione su di se, anche se, ancora una volta, non per le sue iniziative politiche.

Il sindaco di Benevento, nonché ex ministro della Giustizia nel secondo governo Prodi, si è fatto immortalare nientemeno che con il popolare cantante newyorchese Lenny Kravitz.

Il cantante Lenny Kravitz ha visitato Capri insieme all’imprenditore Diego Della Valle. Secondo i giornali, i due sono stati in un celebre locale dell’isola e poi Kravitz ha scattato alcune foto con i suoi fan. Tra gli altri ha incontrato anche l’ex ministro della Giustizia e sindaco di Benevento.

“Con un amico americano”, il commento allegato alla foto postata sul profilo ‘Clemente Mastella sindaco’ dal politico campano.

“Anche in vacanza non smetto mai di promuovere la mia città. Stavolta ho avuto la possibilità di farlo con un artista internazionale. La mia foto con Lenny Kravitz, scattata insieme a Capri, è stata condivisa dalla stampa nazionale, portando, ancora una volta, Benevento alla ribalta. Spero che dalle due cene conviviali che abbiamo condiviso con amici comuni possa un giorno nascere una collaborazione anche con gli eventi promossi nella nostra Benevento perché Lenny è autentico e rock, proprio come me… o io come lui?”, spiega poi ancora sui social Mastella, appena si è reso conto del successo riscosso dal suo scatto.

Occhiale scuro, treccine e vistosa collana, Kravitz avrà riconosciuto Mastella?

Che poi in tanti si sono chiesti anche: ma Mastella è fan di Kravitz? «Lo sono i miei figli. E, quando hanno visto lo scatto, non credevano ai loro occhi. “Papà, che hai combinato?”, mi hanno subito chiesto divertiti», ha chiosato.