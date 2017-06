Maria De Filippi se la prende con Tina Cipollari

By Redazione

Nel bene e nel male la conduttrice di Uomini e Donne è molto legata al personaggio di Tina Cipollari che attualmente è una delle colonne portanti della trasmissione.

Non è però sempre tutto rose e fiori infatti da diversi giorni ha cominciato a circolare una voce di corridoio, da verificare effettivamente, ma riportata anche dal noto magazine Novella 2000, secondo la quale Maria De Filippi si sarebbe lamentata a più riprese dell’atteggiamento di Tina.

Secondo le indiscrezioni riportate in realtà Maria lamenta i continui tagli che ha dovuto subire il suo programma per le numerose “uscite” dell’opinionista, prima della messa in onda infatti le puntate spesso hanno subito dei tagli e proprio la Cipollari si sarebbe lamentata con la conduttrice.

Dunque se da una parte gli autori di Uomini e Donne hanno effettuato diversi tagli proprio per le troppe uscite di Tina e naturalmente rimanere nella durata limite del programma, dall’altra proprio Tina si è lamentata dei tanti tagli.

D’altronde proprio Maria De Filippi ha confermato che in alcuni casi i tagli addirittura sono arrivati a 20 minuti per i numerosi scontri che vedevano protagonista Tina e Gemma, insomma non è solo questione di “palco” ma c’è qualcos’altro.