Massimo Giletti ufficializza l’addio alla Rai

Dopo i numerosi addii di personaggi di punta che la Rai ha dovuto incassare negli ultimi mesi, anche Massimo Giletti ha deciso di migrare altrove.

E la sua decisione non stupisce nessuno, se non altro perché gli è stata soffiata la sua trasmissione da sotto il naso, senza neppure avvisarlo per tempo: Giletti solo con l’annuncio del nuovo palinsesto aveva scoperto che la sua Arena era stata tagliata dalla domenica di Rai Uno, e lui con lei naturalmente.

Il conduttore al Corriere della Sera ha confessato: «Sì… Ieri, martedì, è stato inevitabile uscire dalla Rai e provare tristezza. Anzi, molta amarezza perché Viale Mazzini è casa mia. Sono passato davanti al cavallo coperto dalle impalcature per i restauri e mi è rivenuta in mente una scena di trent’anni fa. Il mio primo appuntamento fu con Giovanni Minoli, devo a lui il mio approdo alla Rai. Era per le 11, arrivai alle 10 in giacca e cravatta. Guardai quel cavallo a lungo, appena arrivato da Torino. Ricordo benissimo i sogni, le speranze, i progetti. Non avrei mai pensato che nel 2017 mi sarei ritrovato nelle condizioni di dover lasciare quel posto così pieno di significati per me».

Ma allo stesso quotidiano il conduttore svela anche quale sarà il suo futuro: «Sì e rifarò L’Arena. La mia Arena… Qualcuno sperava che non andasse più in onda perché, dicono, dava molto fastidio. Ma L’Arena è la mia creatura professionale, l’ho fatta nascere, l’ho modellata. Ho scelto La7 perché ho capito che era lì la strada per dare continuità a questa esperienza».

Ancora presto per avere maggiori dettagli, ma pare che Massimo Giletti andrà ad occupare la stessa fascia oraria una volta «firmata» da Gianluigi Paragone con l’obiettivo di sbarcare in onda anche alla domenica pomeriggio, più o meno nello stesso orario dell’Arena e in concomitanza con la Domenica Live di Barbara D’Urso su Canale 5.

Ricordiamo che il conduttore televisivo ha esordito come giornalista nel 1988 nella redazione di Mixer e come conduttore televisivo negli anni novanta presentando i contenitori di Rai 2 Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Dal 2002 è un volto di Rai Uno, per la quale ha condotto Casa Raiuno. Dal 2005 conduce il contenitore domenicale L’arena.