Mediaset ora è proprietaria anche di Radio Subasio

Negli ultimi anni i conti di casa Mediaset non sono proprio rosei, ma la famiglia Berlusconi non si lascia certo scoraggiare, continuando ad investire nell’innovazione ed in tutti i diversi ambiti delle telecomunicazioni.

E così è di queste ore la notizia che Radio Subasio, l’emittente del Centro Italia, entra formalmente in Radio Mediaset.

Ricordiamo che al polo radiofonico di Mediaset appartengono già R101, Radio 105, Virgin Radio e GBR-Orbital e che gestisce sul piano commerciale RMC Italia, Kiss Kiss – fino al 31/12/2017 – e l’altra superstation de Sud, Radio Norba).

L’accordo, stando a quanto riportato da Radiocor Plus, è stato siglato nei giorni scorsi, sancendo il passaggio di Radio Subasio Srl e di Radio Aut srl appunto al polo radiofonico di Mediaset per un corrispettivo di 25 milioni di euro. A vendere sono stati Rita e Marco Settimi, figli del fondatore che negli anni 70 lanciò l’emittente con sede ad Assisi.

Il contratto prevede inoltre che Mediaset versi ai venditori altri 5 milioni complessivi nel caso in cui le emittenti di Radio Mediaset – e in particolare R101, Radio105 e Subasio – raggiungano nei prossimi anni alcuni obiettivi specifici di ascolto nelle regioni di Lazio, Campania, Umbria, Toscana e Marche.

In particolare, i primi 3 milioni aggiuntivi dovranno essere pagati da Radio Mediaset se nel 2018 gli ascoltatori del quarto d’ora medio toccheranno almeno quota 300mila. Ulteriori 2 milioni saranno corrisposti se nel 2020 tale questo livello di ascolto si attestasse almeno a 325mila, sempre nel quarto d’ora medio.

La radio quindi è un tassello importante nel futuro dell’ intrattenimento secondo la visione di Pier Silvio Berlusconi, lo stesso che fu principale fautore dell’ avventura nella tv a pagamento anti Sky.

Mediaset del resto aveva in questi anni già sperimentato la bontà del prodotto Radio Subasio visto che ne ha gestito per molto tempo la raccolta pubblicitaria attraverso Mediamond, società in joint venture con Mondadori.