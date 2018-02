Megan Montaner ritorna con la fiction Lontano da te

Megan Montaner, nota per aver impersonato la famosa Pepa nella soap Il segreto è pronta a sbarcare in Italia con una nuova fiction intitolata Lontano da te. La serie tv sarà diretta da Ivan Silvestrini e verrà trasmessa su Canale 5 sia in Italia che in Spagna tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019.

Megan Montaner interpreterà il ruolo di Candela una ballerina di flamenco un po’ svampita, la cui vita verrà sconvolta dall’incontro in aeroporto con il bellissimo Massimo, interpretato da Alessandro Tiberi, un giovane imprenditore romano molto preso dagli impegni lavorativi.

Tutti e due sono certi che dopo quell’incontro non ce ne saranno altri visto che abitano in paesi diversi e in un certo senso sarà così. Una volta arrivati nei rispettivi paesi i loro ricordi saranno talmente forti tanto da trasformarsi in qualcosa di diverso. La fiction è composta da 7 puntate e nel corso di esse ci saranno molti momenti divertenti e allo stesso tempo romantiche.

Candela e Massimo si ritroveranno nella vita dell’altro nelle circostanze più strane e inaspettate, creando scompiglio nel loro tran tran quotidiano. Dopo un primo momento in cui penseranno che si tratti di un inganno della propria mente cominceranno ad accettare e vivere queste apparizioni fino a capire di non poterne più fare a meno.

Nascerà un sentimento forte e proveranno a ricongiungersi. Lontano da te è una fiction romantica/comedy dal lieto fine che parla di una storia d’amore in una chiave del tutto nuova.

Dopo Il segreto, Megan Montaner ha lavorato molto sia in Spagna che in Italia: ha recitato nelle serie tv Senza identità, Fuoco amico TF45 – Eroe per amore, è stata giudice nel talent Pequenos Gigantes e comparirà anche in Velvet Collection, lo spin-off della fiction omonima che ha avuto un gran successo andata in onda su Rai 1. Insomma una carriera che sta andando alla grande: si può dire che la soap Il segreto gli ha portato fortuna.