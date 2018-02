Nella soap Una vita, una delle protagoniste più odiate e amate scomparirà tra le fiamme lasciando il dubbio se sia morta o meno. Stiamo parlando della perfida Cayetana che nelle prossime puntate verrà risucchiata in un incendio lasciando molti perché e molti ma.

Cayetana scomparirà tra le fiamme che divamperanno nel suo appartamento dopo l’esplosione di una bomba. Il suo corpo senza vita non sarà mai ritrovato: la motivazione è o che il corpo ormai è carbonizzato oppure che non è morta. Un finale per la protagonista che potrebbe avere risvolti in un futuro prossimo. A colpire Cayetana sarà Ursula, la sua ex governante che è da poco tornata in Via Acacias con l’intenzione di vendicarsi. In passato infatti la dark lady aveva tentato di ucciderla e ora lei vuole appunto vendicarsi di ciò.

Una vita anticipazioni choc: Che fine farà Cayetana

Ursula metterà una bomba nell’abitazione di Cayetana uccidendola, o almeno così sembra. Quest’ultima verrà data per morta nell’attentato ma il suo cadavere non sarà mai ritrovato. E’ stato carbonizzato dal fuoco oppye è riuscita a scappare? Se fosse vera quest’ultima ipotesi sarebbe un guaio per Ursula. Una cosa è sicura ovvero che l’attrice che interpreta Cayetana, Sara Miquel ha lasciato la soap per dedicarsi alla sua famiglia. Uno spiraglio rimane comunque aperto ma non certo per ora.

Un altro grande evento che coinvolgerà Acacias è il matrimonio tra Teresa e Fernando: la maestra ancora innamorata di Mauro, sposerà Fernando quando l’ex fidanzato sarà dato per morto in un’incidente ferroviario. In segno di rispetto per Mauro però la donna si presenterà all’altare vestita di nero. Vicino a lei solo Cayetana che avrà una storia proprio con Fernando. I due cederanno alla passione senza preoccuparsi di Teresa.

Insomma ne vedremo delle belle nelle prossime puntate: preparatevi a puntate davvero molto emozionanti.