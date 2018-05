Metabolismo, scoperto un ormone che scioglie i grassi col freddo

Con il termine metabolismo si indica l’insieme dei processi che l’organismo mette in atto per trasformare le proteine, i grassi e gli zuccheri contenuti negli alimenti, in altri composti utili, oppure in sostanze più semplici allo scopo di ricavarne energia.

L’organismo del resto ha una richiesta base di energia che è fondamentale per il corretto svolgimento di ogni funzione vitale come respirare e mantenere la circolazione sanguigna, pertanto il dispendio energetico è continuo perfino durante i momenti di riposo. Anche i processi digestivi, di assorbimento dei nutrienti, trasporto e stoccaggio richiedono il consumo di energia che rappresenta circa il 10% di quella usata al giorno. Naturalmente un cattivo equilibro e funzionamento del metabolismo può condurre ad un eccesso di peso corporeo.

Quando si prova a perdere peso si pensa subito a cambiare alimentazione e stile di vita, che certamente è la prima cosa da fare, ma non tutti sanno che c’è una relazione molto stretta tra gli ormoni e il nostro peso, o il grasso accumulato. Per questo ci sono alcune persone che, per quando seguano molte diete e vadano tutti i giorni in palestra, non riescono a perdere nemmeno un grammo o un centimetro.

Gli ormoni sono sostanze biochimiche prodotte dal corpo in modo che possa funzionare alla perfezione. Sono un ingrediente essenziale per ottenere energia, combattere lo stress e mantenere la massa muscolare, ma anche per accumulare i grassi.

Gli ormoni sono prodotti da ghiandole che si trovano all’interno del corpo e che li rilasciano a seconda degli stimoli che giungono dal sistema nervoso: nel sistema nervoso centrale le ghiandole che secernono ormoni sono l’ipotalamo e l’ipofisi, a livello del collo, si trovano le paratiroidi e la tiroide, a livello addominale le ghiandole surrenali, il pancreas e infine le ghiandole sessuali (ovaie nelle donne, testicoli nell’uomo).

Alcuni ormoni entrano in azione nel meccanismo di regolazione dell’appetito, dell’immagazzinamento dei nutrienti a fini energetici, e di conseguenza nei meccanismi di dimagrimento e ingrassamento.

A volte è sufficiente controllare gli ormoni invece delle calorie nell’elaborazione di una dieta.

Ma a quanto pare esiste anche un ormone che fa sciogliere i grassi col freddo: a scoprirlo sono stati i ricercatori del Joslin Diabetes Center che hanno studiato le lipochine, cioè gli ormoni che controllano il grasso.

La lipochina in questione si chiama 12,13-diHome che è aumentata significativamente durante l’esercizio fisico, a differenza dei livelli di altre lipochine analizzate.

“Abbiamo trovato molto sorprendente il fatto che questa stessa lipochina che aumentava con l’esercizio fisico, aumentava anche con il freddo”, spiega Laurie Goodyear, docente di medicina alla Harvard Medical School.

L’esperimento dei ricercatori americano è stato condotto sia sugli uomini sia sui topi.

In entrambi i casi i ricercatori hanno dimostrato che la molecola è stata rilasciata dal grasso bruno durante l’esposizione al freddo e ha portato effetti metabolici benefici. Il grasso bruno ha, tra le sue funzioni, quello di produrre calore alle basse temperature.

“E’ il primo esempio di un ormone rilasciato dal grasso bruno che potrebbe regolare alcuni degli effetti metabolici dell’esercizio fisico”, osserva Goodyear.

I ricercatori statunitensi quindi vogliono approfondire ulteriormente i loro studi per capire come combattere le malattie del metabolismo.