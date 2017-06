Modena Park: Come inviare i selfie a Vasco Rossi

Giovedì 29 giugno ore 23:59 termine ultimo per mandare il Selfie a Vasco tramite l’app sviluppata dai ragazzi della K Brand per i 220.000 di Modena Park

Modena, 27 giugno 2017

E’ stata prorogata a giovedì 29 giugno alle 23:59 la scadenza per l’invio dei Selfie a Vasco.

I Selfie possono essere inviati tramite l’app ideata dai ragazzi di K BRAND, società lombarda specializzata in comunicazione digitale e lead generation, insieme all’agenzia di comunicazione StudioRPR, e poi progettata e sviluppata interamente in-house. L’app “MODENA PARK 1/1/2017” è nata per accompagnare il pubblico di Modena Park all’interno di tutti gli eventi e le iniziative legate al concerto. L’app, disponibile sugli store Apple e Google Play, è stata pensata con l’intenzione di rendere ancora più interattivo e divertente il concerto che segnerà la storia, offrendo contenuti e modalità di interazione all’avanguardia.

Oltre alla possibilità di inviare il proprio selfie a Vasco (29 giugno ultimo giorno !), pubblicare le proprie foto su Facebook e navigare sulla mappa di Modena Park, per i partecipanti al concerto è prevista una simpatica sorpresa.

Queste le varie funzioni:

SELFIE

Inserisci il numero del tuo biglietto, scatta il tuo selfie ed invialo a Vasco. Non sei curioso di vederti proiettato sul SOCIAL WALL durante il concerto? Hai tempo fino alle 23:59 del 29 giugno per inviare il tuo selfie.

SOCIAL

Pubblica su Facebook le tue migliori foto. Fai sapere a tutti i tuoi amici che anche tu parteciperai all’evento che ha già riscritto la storia. Hashtag #modenapark!

EVENTI

Modena Park non è solo il Concerto che ha riscritto la storia ma sarà un evento Epocale. Scopri tutti gli eventi legati a Modena Park, seleziona quelli che non vuoi perdere, l’app ti aiuterà a ricordarli.

MAPPA

Consulta la mappa per muoverti in libertà all’interno di Modena Park. Scopri tutti i servizi disponibili all’interno del parco e scegli il parcheggio più vicino per arrivare in orario all’evento dell’anno.

INFO UTILI

Porta sempre con te, tutto quello che ti serve sapere

PROFILO

Modifica in ogni momento i tuoi dati

SHOP ONLINE

Acquista i biglietti delle proiezioni al cinema

Ufficio Stampa: StudioRPR