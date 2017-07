Morgan torna a parlare e ne ha nuovamente per tutti

Da quando ha abbandonato gli studi Mediaset, ed in particolare quelli di Amici di Maria De Filippi, dove per qualche mese aveva ricoperto il ruolo di coach di canto, Morgan continua ad essere un fiume in piena, accusando la “signora” della televisione, che pure lo aveva accolto a braccia aperte e gli aveva dato fiducia, ma non solo.

A mesi di distanza, Morgan torna per l’ennesima volta sul suo litigio con Maria De Filippi durante la sua avventura ad “Amici”: “I moloch mi vogliono, così non creo concorrenza, poi mi danno fuoco – ha spiegato in un’intervista a “Il Messaggero” – Mengoni, Noemi, Michele Bravi sono tutti stati miei allievi, hanno avuto più successo di me, ma quel successo è frutto del mio lavoro. Ma io vado avanti. Adesso sto raccontando la mia vita in un audiolibro che uscirà a settembre. E i concerti che sto facendo fanno parte di quel progetto”.

“Mi sono guadagnato la stima di tanta gente” ha detto ancora nel commentare il litigio, ma di certo le porte a Mediaset sono completamente chiuse per lui, anche se spera ancora di tornare in televisione: “Vorrei fare tv dove non debba litigare più con nessuno. D’ora in poi andrò solo in studi televisivi dove mi tengono sedato. Voglio far vedere alla gente cos’è la musica”.

Ma il suo veleno è rivolto anche ad un altro personaggio della tv, Fabio Fazio: “Fa parte della categoria delle piccole prime donne, se avesse le palle mi farebbe un’intervista chiedendomi perché ce l’ho con lui”.

Morgan infine distingue il mondo musicale contemporaneo tra sé e tutti gli altri: “Faccio canzoni mai cantate prima. Passo da Tenco a Bach, da Brian Eno a Morgan. Posso fare tutto quello che mi chiedono, tanto sono solo io con il mio pianoforte. Basta che il pezzo l’abbia ascoltato almeno una volta. Non ho paura dell’errore. Ad Arezzo, giorni fa, ho suonato la Patetica di Beethoven facendone tanti. Ma questo sono io. Però, ai miei concerti, nessuno è andato mai via insoddisfatto. Non ho mai avuto un flop”.