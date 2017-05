By Redazione

Nina Moric, non sono una fascista ho le mie idee

Torna a far parlare di sé la showgirl Nina Moric balzata agli onori della cronaca per essere stata la compagna di Fabrizio Corona e attualmente per diverbi ed eterne rivalità con la sua nemica di sempre Belen Rodriguez.

La Moric in una recente intervista ha dichiarato di essersi ritirata in modo volontario dalla tv perché non contenta delle offerte avute e che ora la sua ambizione è quella di entrare in politica.

Infatti ha dichiarato di sentirsi molto vicina alle idee del movimento politico di estrema destra, ma di non essere fascista.

“Non ha più senso, nel 2017, parlare di fascismo in Italia e aggiungo che io non mi ritengo una fascista… Ho le mie idee e quando voglio le scrivo in piena libertà. Certo, ogni tanto chiedo consiglio a mio figlio e al mio fidanzato. Ma, comunque, è tutta farina del mio sacco”

Infine ha parlato del suo rapporto burrascoso con la sua rivale Belen Rodriguez sottolineando in modo preciso che non ha nulla da invidiarle e non c’è mai stato livore da parte sua verso la showgirl argentina nemmeno quando quest ultima divenne la nuova compagna di Corona.

La Moric tra i banchi dei deputati dopo le prossime elezioni? Vedremo.