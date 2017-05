OnePlus 3T produzione discontinua, ma gli aggiornamenti proseguiranno

Molto probabilmente sarà acquistabile solo fino a fine disponibilità, stiamo parlando del dispositivo mobile OnePlus 3 e 3T.

OnePlus dovrebbe essere prossima al lancio del nuovo dispositivo, l’azienda ha recentemente annunciato il prossimo OnePlus 5 con chip Snapdragon 835, che lo renderà il primo telefono in India con tale processore. Per tutti gli utenti che si domandavano del destino del OnePlus 3T, oggi hanno una risposta.

La società ha confermato che sarà gradualmente eliminata la produzione del OnePlus 3 e 3T molto presto, ma entrambe le varianti del telefono cellulare, vale a dire i modelli 64GB e 128GB continueranno ad essere disponibile fino alla fine di quest’anno.

La società ha inoltre promesso di continuare a sostenere il OnePlus 3T con aggiornamenti software anche se non bisogna aspettarsi che il ciclo duri ancora così a lungo. In un blog sul OnePlus, la società ha praticamente chiamato a raccolta i potenziali acquirenti confermando:

“Questa è l’ultima chiamata per comprare l’OnePlus 3T prima che finiscano le scorte di magazzino. Solo un paio di dispositivi vengono lasciati nel nostro magazzino, potete fare in modo di acquistare il vostro prima che scada il tempo a onepl.us/3T “, nell’articolo si legge anche:

“Dal momento della fusione delle nostre piattaforme software, siamo stati in grado di spingere gli aggiornamenti software più coerenti contemporaneamente per il OnePlus 3 e 3T. Grazie al nostro programma Beta, abbiamo anche potuto realizzare ancor più di quanto espresso nei vostri feedback, che hanno in realtà contribuito a migliorare la qualità dei nostri aggiornamenti. Vorremmo continuare in questo modo! Quindi state tranquilli che noi continueremo a rilasciare aggiornamenti software e supporto per il OnePlus 3 e 3T.”