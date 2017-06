OnePlus 5 disponibile già in pre-ordine

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete il OnePlus 5 sarebbe già disponibile per il pre-ordine su OppoMart così, prima ancora che l’azienda abbia ufficialmente introdotto il telefono. OppoMart è un rivenditore di smartphone cinesi, che mostra come il dispositivo sia attualmente disponibile per il pre-ordine a 549 dollari sul proprio sito.

Si vedono due presunti OnePlus 5 che effettivamente mostrano delle discrepanze, se si dà un’occhiata più da vicino, il telefono dalla parte anteriore, i tasti volume e accensione / blocco tasti sono posizionati sulla destra, ma se si guarda dal retro il suo bilanciamento del volume si trova dove sono posti proprio i tre tasti. Evidentemente i rendering delle immagini mostrano il dispositivo come sarà, evidentemente non con minuziosità di particolari. L’azienda infatti ancora non ha confermato il design della parte frontale del telefono, ma è molto probabile che l’immagine di OppoMart della parte anteriore del telefono sia abbastanza precisa.

Ora, per quanto riguarda le specifiche della scheda tecnica sul negozio, OppoMart riporta che il dispositivo avrà un display QHD da 5,5 pollici (2560 x 1440), che teoricamente sarebbe un’informazione imprecisa, OnePlus ha già indirettamente confermato che il dispositivo sarà disponibile con un fullHD da 5,5 pollici (1920 x 1080 ). Il resto delle specifiche elencate sono invece precise, la fonte riporta che l’OnePlus 5 sarà alimentato dal Snapdragon 835 a 64 bit SoC, ma non è un processore quad-core come OppoMart dice, ma un SoC octa-core. OppoMart dice che l’OnePlus 5 sarà da 6 GB di RAM LPDDR4 insieme a 64 GB e 128 GB di storage, che potrebbe anche essere vero, ma sembra che dovrebbe essere disponibile anche un modello da 8GB di RAM. Doppia fotocamera da 12-megapixel sul retro di questo telefono secondo la fonte, e un selfie shooter da 8 megapixel sarà parte integrante del pacchetto fotografico. OppoMart accetta i pre-ordini e conferma che il OnePlus 5 sarà disponibile all’inizio del mese prossimo.

