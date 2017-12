Il 2018 si sta avvicinando e i telespettatori sono tutti curiosi di sapere che cosa vedranno in tv la prossima stagione. Sono molti i titoli di serie tv e fiction che andranno in onda sulle reti Mediaset, sperando che abbiano lo stesso successo delle serie tv Rosy Abate e L’isola di Pietro con un Gianni Morandi mai visto.

Purtroppo ci sono state fiction che non sono andate come il previsto: ad esempio Squadra Mobile e Le tre rose di Eva 4 non sono andate esattamente come si pensava. Ed ecco a voi il calendario previsto per il 2018 per quanto riguarda le serie tv e le fiction.

Palinsesti 2018 reti Mediaset: ecco i titoli più attesi

Liberi sognatori non è propriamente una serie tv ma un ciclo di 4 film targati Taodue che narrano la vita di altrettanti personaggi che hanno fatto la storia attuale del nostro paese. Si tratta di un argomento molto interessante che sicuramente catturerà il pubblico. C’è mota attesa anche per un’altra fiction Furore, serie tv con Vanessa Gravina, Lorenzo Flaherty e Francesco Monte.La prima stagione aveva fatto un discreto successo ed è così che si è pensato dopo tanti anni di fare un seguito.

Sia Liberi sognatori che Furore dovrebbero andare in onda di domenica. L’8 dicembre intanto andrà in onda una fiction in costume, Sacrificio d’amore che narrerà il triangolo sentimentale tra Francesca Valtorta, Francesco Arca e Giorgio Lupano. La serie tv prevede 10 puntate. Sicuramente l’amore è un tema che i telespettatori adorano e perciò è quasi sicuro che il successo sia assicurato.

Un’altra serie tv molto attesa è Immaturi la serie. Tratto dall’omonimo film che a suo tempo ha fatto tutto esaurito nei botteghini, diventa una serie tv. Rolando Ravello sarà il regista e gli attori saranno Ricky Memphis, Luca e Paolo, Daniele Liotti e un cast molto ricco che si impegnerà a far divertire il pubblico. Un piccolo tuffo nell’età della spensieratezza anche se i protagonisti non sono poi così tanto giovani. La serie tv prevede 8 puntate. Dovrebbe andare in onda di venerdì.