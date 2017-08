Pennichella, bastano 20 minuti per vivere meglio: lo studio

Bastano solo 20 minuti di sana pennichella per vivere meglio: lo dice lo studio del blasonato American College of Cardiology.

Pisolino sì o pisolino no? Esistono due scuole di pensiero: una dice che fa bene, l’altra dice che non fa bene. Ovviamente, sempre che uno se lo possa permettere il sonnellino, magari nel pomeriggio.

Chi lavora tutto il giorno, è difficile che riesca a fare la siesta, a meno che non lavori da casa o sia talmente breve il tragitto da casa e lavoro che, all’ora di pranzo, magari riesce pure a schiacciare un pisolino.

Ma la pennichella serve veramente? E’ benefica? Vediamo che ne pensa la scienza, di là dalle esperienze personali che ognuno può mettere in campo.

La ricerca è stata fatta in questo caso dal famoso American College of Cardiology, ed è stata pubblicata sul sito In a Bottle.

Si tratta di uno studio molto approfondito, perché è stato condotto su un campione di almeno trecentomila persone in tutto il globo.

Ovviamente si è tenuto conto della possibile relazione fra il pisolino quotidiano e lo stato di salute.

Intanto un dato negativo: le persone che dormono per più di 40 minuti al pomeriggio, incorrono nel rischio di avere un tasso di colesterolo più alto, la pressione più alta e un aumento della massa grassa intorno alla vita.

Non solo: coloro che dormono per più di 90 minuti, hanno il 50% di probabilità in più di contrarre il diabete di tipo 2. Attenzione, quindi.

Se invece la pennichella è contenuta entro i 20 minuti, le cose cambiano nettamente e gli effetti benefici si fanno sentire.

Il sonnellino in questi termini, aiuta il cuore ad essere più sano, migliora la prontezza di riflessi e pare aiutare di più anche la memoria. E ancora: il pisolino breve serve a ridurre lo stress e a migliorare l’umore, oltre a rafforzare il sistema immunitario.

Precedenti studi condotti dall’Università di Atene erano arrivati alla conclusione che il pisolino riduce del 37% il rischio di decesso per problemi di cuore.

Ma ancora non è tutto, perché un’altra ricerca dell’Università di Leeds, sembra aver appurato che la pennichella breve stimoli addirittura la creatività.

I ricercatori in questo senso hanno invitato le aziende a considerare la possibilità di avere delle aree riposo dove ritemprarsi, e quindi essere successivamente più efficienti sul lavoro.

Ovviamente, le aziende devono mettere a disposizione apposite sveglie per evitare indebite protrazioni di pennichelle nel tempo.