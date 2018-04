Peste delle lepri, allarme per una possibile diffusione in Europa

La stragrande maggioranza di noi non ne ha mai sentito parlare, ma in queste ore, in Europa, arriva a far paura un’infezione animale, che sta colpendo nello specifico le lepri, ma che purtroppo può venire trasmessa anche all’uomo.

Decine di cadaveri di conigli sono stati infatti rinvenuti sul lato tedesco del lago di Costanza a causa della “peste delle lepri”.

Le autorità locali hanno chiesto ai proprietari di cani, ai cacciatori e agli escursionisti di prestare molta attenzione e di annunciare eventuali resti di lepre o coniglio. In effetti, la malattia è contagiosa per gli esseri umani. Se un cane, ad esempio, tocca il cadavere di un animale infetto, può trasmettere i batteri all’uomo. Bastano pochi agenti patogeni.

Il giornale Tagblatt rivela che nel 2017, 130 persone sono state infettate in Svizzera dalla malattia. I casi sarebbero in aumento negli ultimi anni. La “rivista medica svizzera” ha stimato nel 2013 che si trattava di una malattia emergente, ma che la sua incidenza era in aumento.

Le malattie emergenti, del resto, legate alla fauna selvatica rivestono un ruolo molto importante. Una corretta gestione del monitoraggio sanitario può contribuire a prevenire patologie inattese perché zoonosi.

Ma cos’è esattamente questa infezione ancora sconosciuta?

Si tratta probabilmente di una variante alla “Yersinia pestis” che si trasmette all’uomo attraverso le pulci o batteri presenti nell’area. Si tratta di una zoonosi ed è trasmissibile. L’incubazione varia da due a sette giorni e si manifesta attraverso le tre varianti degenerative letali che possono riguardare le vie aeree, setticemia o nel sangue.

Capita spesso nella contaminazione delle acque e può portare alla morte se non trattata tempestivamente con antibiotici, soprattutto se colpisce gli organi interni.

La maggior parte dei pazienti accusa prima febbre alta, mal di testa e malessere generale. Questi sintomi possono essere seguiti da gonfiore delle ghiandole linfatiche o addirittura dalla polmonite. Secondo gli esperti, la peste della lepre è un’infezione batterica che colpisce gli animali selvatici come lepri, conigli, volpi, castori e lo scoiattolo.

È trasmessa dagli escrementi di animali infetti, morsi di zecca, tafani e altre zanzare, ma soprattutto dal contatto con i resti di animali malati.

Chi vive in zone endemiche dove la malattia è segnalata o appartiene a categorie professionali a rischio (cacciatori, conciatori, disinfestatori, contadini, tecnici di laboratorio) deve adottare misure di prevenzione efficaci basate principalmente su: Igiene accurata delle mani, uso di mascherine oronasali e guanti nella manipolazione delle carcasse, consumo di acqua sicura e di selvaggina ben cotta.

In aree ristrette e ambienti limitati gli interventi di controllo dei Roditori sicuramente possono abbassare la circolazione e diffusione dei batteri ma le carcasse vanno prontamente rimosse e smaltite. Inoltre sono sicuramente molto utili le operazioni di controllo dei potenziali artropodi vettori.

Gli interventi di controllo sono fortemente consigliati in aree rurali soprattutto a carico di strutture che possono risultare fortemente sensibili: strutture ricettive agrituristiche o rurali, case di riposo, cliniche o scuole soprattutto se localizzate in ambienti periurbani o in zone di campagna.