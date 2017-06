Playstation 5 potrebbe arrivare prima del previsto

By Redazione

Sono passati ben 23 anni da quando la prima vera Playstation fece capolino nel mondo dei videogames, stiamo parlando dicembre 1994, seguita poi a distanza di sei anni dalla PlayStation 2 e della PlayStation 3 altri sei anni dopo.

La PlayStation 4 è arrivata a distanza di sette anni e oggi la Sony aggiorna la sua console più popolare con la potente PlayStation 4 Pro, ma le previsioni per la nuova console sembrano essere davvero rosee per gli appassionati, la PlayStation 5 potrebbe infatti arrivare nella seconda metà del prossimo anno, a meno di 5 anni dal lancio della Ps4.

Naturalmente sarà tutto da confermare ma sembra che la Sony sia orientata naturalmente a mantenere la compatibilità con i titoli PS4, è una scommessa sicura, praticamente vincente, è che la PlayStation 5 sarà avrà un processore più potente, una GPU più veloce, più memoria e con accesso più rapido, e più spazio storage.

La PS4 è stato un enorme successo ed effettivamente sarebbe semplicemente molto costoso lavorare allo sviluppo di propri processori per la nuova generazione della piattaforma, soprattutto quando la stessa piattaforma di nuova generazione dovrà, molto probabilmente, far fronte al mercato dei dispositivi mobili.

Così l’idea potrebbe essere di aggiornare la console così come un aggiornamento di un pc desktop, quindi implementando processori più veloci e GPU, più memoria e storage più veloce, naturalmente facendone scaturire una console di nuova generazione che sarà in grado di gestire risoluzioni più elevate come il 4K e con un framerate più che degno.