Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e gli amori con molti anni di differenza

La recentissima elezione, a presidente francese, di Emmanuel Macron ha fatto moltissimo discutere, e mica per le sue idee politiche o per la svolta che vuole dare al paese che guida: Macron è sposato con una donna molto più grande di lui, Brigitte, 64 anni, una professoressa di teatro al liceo gesuita della Providence di Amiens, dove ha folgorato Emmanuel sedicenne.

Naturalmente Barbara D’Urso poteva mai lasciarsi scappare un’occasione così ghiotta? Naturalmente no, e così ha incentrato un’intera puntata di Pomeriggio 5 sugli amori tra persone con molti anni di differenza.

Diversi ospiti sono stati invitati in studio per parlare della differenza di età in amore ed una delle coppie più attese è stata quella formata da Lory Del Santo e da Marco Cucolo. Andrea Roncato con la sua giovane ragazza e l’ex gieffina Margherita Zanatta completavano gli ospiti in studio.

Andrea Roncato, in particolate, sta per sposarsi con una donna di 21 anni più giovane. Lo ha rivelato in collegamento a Pomeriggio 5, spiegando che la differenza di età con la fidanzata non è un problema: «Serve solo a far parlare gli altri. L’importante è stare bene».

«Io ho 70 anni e lei ne ha 48», ha precisato Roncato alle ospiti della conduttrice di Pomeriggio 5. L’attore ha poi spiegato i cambiamenti che la fidanzata ha portato nella sua vita: «Avevo bisogno di una donna che mi facesse sentire maturo».

Durante il talk di Pomeriggio Cinque Margherita Zanatta ha poi chiesto alla conduttrice chi era quel bel ragazzo con cui era l’altra sera. Ebbene, l’ex gieffina ha toccato un tasto dolente di cui si è subito pentita: infatti quel bel ragazzo era uno dei figli della conduttrice. Neanche a dirlo Barbara d’Urso si è infastidita a Pomeriggio 5, e molto.

“Dei miei figli non si parla, loro non esistono qui, non se ne parla e soprattutto non si toccano”: Barbara d’Urso si è infastidita molto per l’uscita dell’ex gieffina che non è più tornata sull’argomento.

La neo 60 enne quindi si è mostrata aperta a tutte le possibilità, favorevole ai toy boy e consimili, ma con un unico, invalicabile limite: che i baby fidanzati in questione non siano i suoi figli, che non sono neppure da nominare in televisione.