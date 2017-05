Selfie, Stefano De Martino è riuscito a far commuovere Belen

La scorsa puntata di Selfie, le cose cambiano, non è stato poi un gran successo: nonostante tutti gli sforzi del cast e, soprattutto, della conduttrice, a vincere, in termini di ascolti, è stata la fiction “Maltese, il romanzo del commissario”, che ha realizzato uno share del 26,5%, raggiungendo la bellezza di 6.226.000 spettatori.

Selfie ha raggiunto solamente il 15% di share, riuscendo ad attirare solo 2.640.000 spettatori. Netto è stato, dunque, il distacco dalla Rai.

Eppure anche in questa puntata non sono mancati i momenti toccanti, con le storie dei protagonisti a cui la chirurgia estetica ha migliorato la vita, contribuendo a superare paure e timidezza.

In primo piano, ancora una volta, anche il rapporto amore odio tra l’ex coppia più chiacchierata di sempre, quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Dopo la loro separazione i due si sono ritrovati più volte a lavorare fianco a fianco, non lesinandosi frecciatine e punzecchiamenti continui, ma nella seconda puntata di Selfie Stefano si è lasciato andare ad un commento molto carino, che addirittura ha fatto commuovere la sua ex moglie.

L’occasione è stata la storia di Lorenzo, un ragazzo di 20 anni che ha raccontato di essere stato preso in giro a lungo a causa dell’occhio sinistro calante dalla nascita. Con l’aiuto di De Martino il giovane si è lasciato alle spalle la tristezza di quei momenti e dopo l’intervento riuscito, ha ascoltato le parole del suo mentore.

Il mentore ha invitato il ventenne a recuperare il rapporto non facile con il padre. Ha raccontato, quindi, la propria esperienza con il piccolo Santiago: “E’ il rapporto più bello che ho avuto e che ho tutt’ora, è una cosa che mi riempie la vita tutti i giorni. Non perdere altro tempo. Fare il papà o la mamma non è semplice, molte volte uno dei due deve essere più duro ma non può non amarti”.

L’intero studio, dopo le bellissime parole, era in lacrime, ed anche Belen Rodriguez, in collegamento, non è riuscita a mascherare la commozione: la telecamera ha prontamente filmato gli occhi lucidi della showgirl argentina, molto emozionata.