Rai, anche Zoro lascia e passa con Gazebo su La 7

Non abbiamo neppure fatto in tempo a raccontarvi dell’ultima puntata di “Che Tempo che fa”, in cui Fabio Fazio ha lasciato capire, anche abbastanza chiaramente, che è possibile che il prossimo anno potrebbe non essere più uno dei conduttori di punti di casa Rai, che dobbiamo annunciare un altro addio alla televisione di stato, che a settembre rischia di ritrovarsi senza conduttori, o quantomeno con ben pochi di quelli “storici” che, lauti compensi a parte, hanno comunque sempre contribuito alla crescita degli ascolti.

Ma in questo caso, oltre al conduttore, anche il programma che conduce migra su altra rete: da Rai3 Gazebo, il programma condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, è stato spostato a La7.

Il popolare autore e conduttore di ‘Gazebo’ ha raggiunto un accordo con l’emittente di Urbano Cairo, da pochi giorni diretta da Andrea Salerno, per nuovi progetti televisivi.

L’accordo è stato raggiunto nelle scorse ore, e attraverso una nota dell’emittente privata hanno fatto sapere che: “Si ricompatta così un gruppo di lavoro che ha mostrato un modo nuovo di informare e divertire”. Il programma sarà inserito nella nuova programmazione da autunno 2017.

Con lui, ovviamente, tutta la sua “banda” – annuncia una nota dell’emittente – a cominciare da Marco Dambrosio in arte Makkox.

Lo stesso Diego Bianchi sul suo profilo Twitter ha subito postato: «Rai3 è stata casa. Come tale, ringraziando chi me l’ha fatta vivere così, la penserò sempre. La7 è una grande sfida, con i complici di prima».

A dare il benvenuto al team anche Enrico Mentana sulla sua pagina Facebook: “C’è un taxi in arrivo a La7… Benvenuti Zoro Makkox Missouri e tutti gli altri (Salerno e Damilano già attovagliati…)”.

Un altro colpo basso per la Rai e soprattutto per Rai Tre e la sua direttrice Daria Bignardi che con Gazebo perde un altro programma di punta, molto amato dal pubblico.

Quanti altri pezzi dovrà ancora perdere mamma Rai prima di rendersi conto che forse il cambio ai vertici invece che portare nuova linfa ha portato a galla vecchi nodi mai sciolti?

Lo vedremo nelle prossime settimane, quando certamente non mancheranno novità.