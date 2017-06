Uomini e Donne, Giorgia Pisana è tornata col suo ex

Se è vero che i veri amori possono fare anche giri enormi, ma alla fine tornano sempre, evidentemente l’amore tra i due giovani protagonisti del gossip di queste ore lo è, e la separazione non ha fatto che rafforzare un sentimento che non si è mai sopito.

La bella Giorgia Pisana è conosciuta dal pubblico di Canale 5 ed in particolare da quello di Uomini e Donne nella sua veste di ex corteggiatrice del tronista Marco Cartasegna.

Molti fans avrebbero voluto vedere Giorgia uscire con il tronista: purtroppo, però, così non è stato, visto che Cartasegna ha preferito uscire con la rivale Federica Benincà.

Giorgia naturalmente ci è rimasta molto male, e lo ha più volte confessato sui social, ma dopo qualche mesetto dalla scelta ha per fortuna già ritrovato l’amore, superando così la deludente esperienza nello studio televisivo di Canale 5.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è “consolata” tornando insieme all’ex fidanzato. Ad annunciare il ritorno di fiamma tra i due un post pubblicato sulla pagina Instagram di Giorgia, in cui l’ex corteggiatrice è ritratta mentre bacia appassionatamente Aiman.

A commento dello scatto, un’intensa dedica:

“Ho sempre seguito il mio cuore. Nelle scelte giuste e anche in quelle che poi si sono rivelate sbagliate. E se il cuore ancora una volta mi porta da te, non mi resta che ascoltarlo. Lotto contro tutti e tutto per ciò in cui credo, è ciò che ho sempre fatto e sempre farò. Amatevi, rompete gli schemi, non abbiate paura di seguire i vostri sentimenti e non abbiate timore del giudizio della gente. Ci sarà sempre qualcuno che criticherà le vostre scelte, ma la vita è una ed è troppo breve per vivere di rimpianti. #standbyme #ioete #ancoranoi”.

Giorgia quindi è rimasta single per pochissimo tempo e, dopo svariate indiscrezioni, ha deciso di confermare la relazione con il ragazzo a cui è stata legata per diversi anni: la storia con Aiman ricordiamo era finita solo qualche settimana prima che la Pisana entrasse a far parte del parterre di corteggiatrici di Cartasegna.