Samsung Galaxy S8 Active, scocca rinforzata contro gli urti

Punta ad essere un robusto e impermeabile smartphone, il Samsung Galaxy S8 Active sembra ormai esser stato svelato.

Come altri hanno fatto notare, lo smartphone che sembra essere pronto al lancio ricalca il design e le forme dell’LG G6. Questa piccola modifica di progettazione è piuttosto significativa, indicando che l’effetto “curvato” non dovrebbe essere presente.

Altri dettagli sono stati rivelati, come quello della protezione della scocca, in particolar modo ai quattro lati dei bordi, un irrobustimento che protegge lo smartphone da colpi ricevuti e da cadute. Una scocca molto robusta con imbottitura extra sugli angoli del dispositivo, tutto questo ingombro dovrebbe consentire al Galaxy S8 active di resistere all’acqua e a qualsiasi scossone.

Tutto questo però non significa che ci saranno innovazioni particolari al design, nessun bel corpo, ed una forma complessiva e di design che ricorda molto, come abbiamo sottolineato, l’LG G6. Molti penseranno che non sia una brutta cosa, visto che il G6 è davvero un bel telefono.

Questo smartphone robusto, chiamato Galaxy S8 Active, sembra essere supportato dal Wireless Power Consortium, secondo Android Authority , l’organizzazione, che sostiene lo standard di ricarica senza fili Qi, ha pubblicato l’immagine di un dispositivo di Samsung con il numero di modello SM-G892A. Tuttavia, un dispositivo con quel numero di modello non è stato ancora annunciato, ed è per questo che si ritiene sia stato associato con il Galaxy S8 Active.

Il Wireless Power Consortium non ha condiviso le specifiche su ciò che ci si può aspettare dal Galaxy S8 Active, tuttavia molte voci hanno affermato che il dispositivo sarà equipaggiato con processore Qualcomm Snapdragon 835 e avrà la stessa dimensione dello schermo da 5,8 pollici come il Galaxy S8. Ancora una volta, lo schermo non dovrebbe essere curvato come il suo predecessore. Inoltre, lo smartphone potrebbe dovrebbe contemplare una memoria RAM di 4GB ed una fotocamera posteriore da 12 megapixel, la memoria storage sarà di 64 GB.

Samsung non ha detto esattamente quando il Galaxy S8 Active arriverà sugli scaffali dei negozi, ma visto sono già trapelate tutte queste indiscrezioni, c’è una buona probabilità che sarà prima del previsto.