Sardegna: tra i giochi spicca la roulette

“Rien ne va plus, les jeux sont faits”. Chi non ha mai sentito questa frase? E’ il momento in cui, nel gioco della roulette, il croupier chiude la possibilità di piazzare scommesse perché la pallina sta già girando nella ruota e non resta che aspettare che si fermi per determinare chi ha vinto e chi ha perso.

Se fino a qualche anno fa per giocare alla roulette era necessario andare in uno dei pochi casinò esistenti in Italia, oggi, con la diffusione del gioco online, le cose sono cambiate. Chi vuole provare il brivido della scommessa sui uno dei più antichi giochi da casinò oggi può farlo comodamente dal proprio divano di casa magari direttamente da una delle room di Planetwin365.

E di appassionati della roulette pare ce ne siano molti in Italia e soprattutto nel meridione e nelle Isole. Secondo una ricerca dell’Osservatorio gioco online del Politecnico di Milano, realizzata in collaborazione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la fetta maggiore della spesa degli italiani in gioco d’azzardo online spetterebbe proprio ai giochi da casinò, tra i quali figura la roulette.

Nel corso del 2016, anno che secondo i ricercatori del Politecnico è stato quello del definitivo boom del gioco online nel nostro paese, i quasi due milioni di italiani che hanno giocato almeno una volta su internet, hanno speso 441 milioni di euro nei giochi da casinò, con una crescita del 35% rispetto al 2015. Questa cifra rappresenta il 43% della spesa complessiva del settore del gioco online che ammonta a poco più di un miliardo di euro. Il resto della spesa è andato alle scommesse sportive – 350 milioni di euro (+32%) – e al Poker e ad altri giochi di carte che però sarebbero in calo nelle preferenze dei giocatori online.

Le regole della roulette sono poche e non particolarmente difficili da padroneggiare. E forse questa è una delle caratteristiche di questo gioco che lo rendono così popolare e appassionante. Pare abbia origini antiche – qualcuno lo fa risalire ai greci o ai romani, che scommettevano facendo girare ruote di carro o scudi – ma la data di nascita ufficiale è il 1796 quando il filosofo e teologo Blaise Pascal lo creò e ne codificò le regole principali.

Sulle moderne piattaforme di gioco online, oggi esistono numerose varianti del gioco della roulette. Da quella classica francese con numeri dallo zero al 36 e con la possibilità di piazzare tutti i tipi di scommesse – dal numero pieno al rosso o nero passando per tutte le combinazioni classiche – a quelle semplificate con soli 13 numeri e con poche tipologie di puntata.

I giocatori più esperti consigliano di adottare una delle tante strategie per cercare di accrescere le proprie possibilità di vincita. Sono tutti sistemi inventati da matematici famosi che, anche se privi di qualsiasi fondamento scientifico, possono essere una guida per cercare di vincere qualcosa o quantomeno non perdere troppo. Anche perché, come in tutti i giochi d’azzardo, una delle componenti principali è la fortuna e la roulette in questo non fa di certo eccezione.