Simona Ventura sarà protagonista assoluta dell’autunno Mediaset?

Per diverso tempo è stata assente dai palinsesti Mediaset e persino da quelli Rai, ma dopo che le è stata offerta una imperdibile occasione con “Selfie, le cose cambiano”, ha saputo riscattarsi alla grande ed ora è pronta a tornare protagonista assoluta nel prossimo palinsesto autunnale.

Da qualche mese per Simona Ventura si parlava della conduzione del reality “Surviving Africa”, che all’inizio doveva vedere al timone proprio l’ex naufrago Raz Degan: purtroppo questa conduzione non è stata confermata, ma non ci sono affatto cattive notizie.

“Sembra infatti che la prima edizione vip di Temptation Island – fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia – dovrebbe presto vedere la luce proprio con la conduzione di Simona Ventura. Il reality delle corna ha ottenuto quest’estate ascolti record e dovrebbe tornare sul set già da ottobre per la messa in onda tra fine novembre e inizio dicembre (subito dopo il Grande Fratello Vip). Questo però non sarebbe il suo unico impegno perché dovrebbe sbarcare a Striscia la notizia per un breve periodo, il tg satirico di Antonio Ricci negli ultimi anni ha alternato diversi volti nelle prime settimane di programmazione. Che fine farà Surviving Africa?”.

Intanto, in attesa di affrontare i numerosi impegni professionali, Super Simo si gode gli ultimi giorni di vacanza in Costa Smeralda.

E proprio da quel mare paradisiaco nei giorni scorsi ha postato una fotografia capace di far impazzire i suoi fans: in costume nero e intero, ha sfoggiato un fisico semplicemente clamoroso, con delle curve ancora perfette nonostante i suoi 52 anni già compiuti.

Tra le foto del relax in Costa Smeralda, oltre alle cene e alle serate, spuntano però anche allenamenti, jogging, nuotate, a dimostrazione del fatto che SuperSimo non si ferma davvero mai.

A Simona non dà fastidio nemmeno il sole cocente: “Solo i coraggiosi oggi, non c’è nemmeno un alito di vento”, dice ai propri fan in un piccolo periodo di pausa durante la corsa.