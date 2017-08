Stefano De Martino, giornata coi bimbi di un reparto oncologico

In questa estate caldissima si è parlato molto di Stefano De Martino: nonostante sia un bravo padre ed un eccellente ballerino professionista, del giovane si è parlato soprattutto per la sua presenza ad Ibiza e per il presunto avvicinamento alla ex moglie.

Nonostante qualche giorno fa sia stata beccato persino a beccare la blogger Gilda Ambrosio, negli ultimi mesi sono stati tantissimi coloro che lo volevano ancora innamorato perso della madre di suo figlio, disposto a tutto per allontanarla dal nuovo compagno e riprendersela.

Rilasciando ben poche dichiarazioni al riguardo, Stefano continua ad andare per la sua strada ed anche a dimostrare di avere un grande cuore, con una visita a sorpresa che ha fatto felici tanti bambini ammalati.

Il ballerino di Amici infatti nelle scorse ore è stato in ospedale a salutare i bambini e soprattutto le bimbe, sue grandi fan, ricoverati nell’ospedale di Napoli, precisamente nel reparto di oncologia.

Una visita a sorpresa per tutti i bambini che erano entusiasti e come si vede sulla pagina ufficiale dell’AGOP Napoli – Associazione Genitori Oncologia Pediatrica – il ballerino di Amici Stefano De Martino ha deciso di trascorrere un po’ di tempo a sorpresa con questi bambini e con le loro famiglie.

“Visita a sorpresa di Stefano De Martino insieme all’Agop per i bambini e ragazzi del reparto di oncologia pediatrica che purtroppo stanno rinunciando alla normalità delle vacanza per riappropriarsi della loro vita”, si legge nel post scritto dall’associazione.

Da sottolineare che invece Stefano, sempre molto attivo sui social, non he ha parlato: evitare di pubblicizzare la sua visita in ospedale è senza dubbio una cosa che balza agli occhi positivamente.

Un ragazzo semplice, dal grande cuore, ma anche sempre molto simpatico e disponibile.

Ad esempio, in queste ore è diventato virale un video che lo vede protagonista in aereo, proprio mentre ritornava nella sua terra, di ritorno a casa da Ibiza, ove ha trascorso gran parte delle sue vacanze estive.

Il ballerino viene subito riconosciuto dai fan e inizia ad intonare la canzone napoletana Il Soldato Innamorato, dal ritornello conosciuto in tutto il mondo. L’ex marito della Rodriguez si mostra sorridente e si diverte a cantare con tutti i suoi fan: la scena è stata ripresa dai presenti e subito finita in rete dove ha fatto incetta di consensi.