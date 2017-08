Stefano De Martino, le vacanze sono in compagnia di una nota blogger

Nelle scorse ore vi abbiamo riportato l’indiscrezione lanciata da Giovanni Ciacci a Radio Deejay: i chiacchieratissimi ex coniugi Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero incredibilmente tornati assieme ad oltre un anno dalla separazione, e sarebbero pronti a rivelarlo nei prossimi giorni.

Uno scoop che lascerebbe di stucco tutti, dato che tra l’altro Belen fa coppia fissa e parla di figli e famiglia col pilota Andrea Iannone, ma che onestamente non convince nessuno, nemmeno i ben informati.

A difendere la Rodriguez smentendo l’ultimo gossip è arrivato anche l’amico Gabriele Parpiglia che, durante una diretta su Instagram da Formentera, dove si trova in vacanza, ha dichiarato: “C’è gente che vuole vivere in questo mondo appropriandosi della vita degli altri. C’è il divertimento di giocare con la vita delle persone. Quello è pettegolezzo basso. Il gossip è parte della mia vita ma deve essere gossip divertente” – ha spiegato Parpiglia che poi ha aggiunto – Se dovesse tornare con Stefano, sarebbe la prima a dirlo. Ora è a Ibiza con Iannone”.

Ma anche Stefano, in questo momento, sembra stia pensando a tutto tranne che all’ex moglie: secondo il settimanale Spy De Martino si sarebbe “lanciato” in una fuga d’amore in un resort di lusso piemontese con Gilda Ambrosio, blogger e stilista ex di Andrea Rosso.

Dopo gli scatti spiritosi di Ibiza con amici, Gilda e Stefano si sarebbe avvicinati sempre di più: dopo le foto che li ritraggono impegnati nei tuffi di coppia in piscina, le risate, i tag, Gilda Ambrosio avrebbe lasciato l’isola delle Baleari per tornare in Italia e De Martino l’avrebbe seguita in un resort di lusso.

Come accaduto per i precedenti gossip, anche stavolta dai diretti interessati non è arrivata nessuna conferma o smentita.

Quel che è certo è che Belen è stata avvistata in barca col suo Andrea e Stefano in piscina con la blogger che gli sta strappando tanti sorrisi: mai come adesso l’eventualità paventata da Ciacci di un possibile ritorno di fiamma tra i genitori di Santiago è apparsa così remota.