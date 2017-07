Temptation Island, Camilla e Riccardo se ne tornano a casa assieme

By Angela Sorrentino

Come era stato ampiamente previsto la seconda puntata di Temptation Island è stata ricca di sorprese, ma chi si aspettava già le prime rotture è rimasto molto deluso: già una coppia ha infatti deciso di lasciare il magico resort in Sardegna, ma assieme, facendo trionfare ancora una volta l’amore.

Tra le sei coppie in gara certo non mancano i problemi. Nicola, ad esempio, sembra aver messo da parte il ricordo della fidanzata Sara trovando nella tentatrice Antonella una perfetta complice. ‘Mi piaci sempre di più…di una come te potrei essere geloso’ – si lascia scappare Panico.

Ruben racconta invece agli amici i problemi della sua relazione: ‘Lei non sa nemmeno quanto valgo! Le voglio troppo bene, ma non può continuare così!’.

I romani Selvaggia e Francesco continuano a litigare senza sosta: lui si lamenta della compagna perché non lavora, lei pensa di essere trascurata e si sfoga con un bel fusto single (Riccardo) e poi piange. E si dispera quando vede il video del suo fidanzato al falò insieme a Desirèe, la single che sta tentando in tutti modi di circuire Francesco.

Antonio si sfoga con i compagni dell’atteggiamento di Veronica che proprio non riesce a sopportare il passato di lui, ovvero i due figli avuti da precedenti relazioni. Lui è infastidito, non sopporta più le lamentele di lei tanto da tuonare: “Sto rivalutando la nostra storia di un anno e mezzo”.

Ma è il momento della verità soprattutto per una delle coppie più famose di questa edizione, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, reduci da Uomini e Donne.

Quella tra i due è una storia fatta di ripicche: Camilla vede un video nel pinnetto che mostra Riccardo in atteggiamenti affettuosi con una delle tentatrici, l’ex corteggiatrice romana per “vendicarsi” ha fatto altrettanto.

È lui che chiede il Falò, durante il quale si attaccano veementemente: “Tu hai imboccato tizio” urla lui, “Te ti sei fatto massaggiare da tizia” replica lei.

Un vortice d’accuse, una discussione molto infantile. Lei: “Stai facendo una tragedia per niente”. Lui: “Se ho convocato il falò è perché ho visto una Camilla completamente incosciente, lui voleva provarci non esserti amico”.

Ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene e sulle note di Tiziano Ferro “Potremmo ritornare”, Riccardo decide di tornare a casa insieme alla sua Camilla.