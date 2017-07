Temptation Island, qualche coppia scoppierà già stasera?

Dopo una settimana di attesa e una miriade di indiscrezioni, stasera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island, e se già alla prima puntata, che in genere è di presentazione, le coppie hanno saputo stupire il pubblico, figuriamoci stasera cosa saranno capaci di riservare al pubblico.

Molti sono infatti i fidanzatini già in crisi. A preoccupare i fan sono soprattutto le tensioni nate tra Riccardo e Camilla: l’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si è mostrato molto vicino alla single Simona Solimeno e, secondo le anticipazioni, per la coppia sarebbe già tempo di confronto.

Naturalmente, questa notizia ha fatto parlare molto le malelingue, che già dalla loro uscita da Uomini e Donne avevano scommesso che la coppia si sarebbe lasciata. Camilla e Riccardo faranno vincere l’amore zittendo così tutte le persone che non hanno mai creduto in loro?

Anche la situazione di Francesca e Ruben è tutt’altro che serena: lei ha riservato dure parole nei confronti del fidanzato, mostrandosi invece particolarmente a suo agio con i tentatori single, e i telespettatori sono in attesa della reazione di lui. Non ci stupiremmo se volassero parole grosse, dato che lei è una molto diretta e ha mostrato di non avere peli sulla lingua, e lui potrebbe rivelarsi molto meno remissivo di quello che è apparso in un primo momento.

Anche Alessio e Valeria sempre più distanti, tanto che pare sia arrivata anche per loro la parola fine. Lui sembra aver addirittura fatto sesso con una tentatrice e lo vedremo infatti appartarsi nella prossima puntata: naturalmente il video sarà poi mostrato alla sua metà e se le indiscrezioni sono confermate, non possiamo che immaginare con certezza quale sarà la sua reazione.

La coppia apparentemente più pacata è invece quella formata da Antonio e Veronica, ma chissà che proprio loro, stasera o nelle prossime puntate, non ci riservino delle sorprese.