Una vita anticipazioni dal 3 al 7 luglio 2017

By Federica Franco

Una vita trame settimanali dal 3 al 7 luglio 2017: ecco cosa accadrà ad Acacias nelle prossime puntate.

Cayetana minaccia Maur: o sta alla larga da Teresa o lei lo dirà ad Humildad. Ramon comunica allo strozzino di volersi ritirare, ma lui non ci sta e fa delle minacce. Susana non sa se andare alla merenda organizzata da Leandro e Juliana e chiede a Rosina. Mauro chiede a Humildad di stare lontana da Acacias, ma lei capisce che c’è sotto qualcosa.

Cayetana fa ammettere a Teresa il suo amore per Mauro, ma invece di infuriarsi le propone di dimenticare il poliziotto e voltare pagina. Nel frattempo Mauro prova a far crollare Olivia dicendogli che Cayetana ha sparso la voce sulla loro tresca. Humildad inscena un finto tentativo di suicidio per tenersi stretta Mauro .

Palacios durante una discussione con Trini riceve la notizia che Gines è morto. Calanda accusa Martin di essere la mente dell’attentato. Mauro confida a Teresa che Humildad ha cercato do uccidersi. Nel frattempo Oliva ha creduto a Mauro ed è certa che Cayetana abbia reso pubblica la loro storia. Quindi si si precipita arrabbiata a casa Sotelo-Ruz.