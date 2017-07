Quentin Tarantino sposerà la sua giovane fidanzata Daniela

By Angela Sorrentino

Ancora una volta l’amore dimostra di non avere età, sia perché tra i due promessi sposi c’è una notevole differenza d’età, sia perché lui ha scelto di salire sull’altare per la prima volta non più giovanissimo, dopo aver vissuto, negli anni, una miriade di storie che purtroppo sono tutte finite male.

Arrivato a 54 anni anche Quentin Tarantino ha deciso di convolare a nozze: il regista americano ha deciso di sposare la fidanzata cantante Daniela Pick, figlia del musicista israeliano Tzvika Pick.

A quanto pare i due stanno insieme da circa otto anni, esattamente da quando, nel lontano 2009 si sono presentati assieme alla premier del film “Whip It” a Los Angeles, ma la conferma ufficiale è arrivata poco dopo, quando sono stati avvistati anche a Tel Aviv, dove il regista nel 2009 era impegnato nella promozione del film “Inglorious Basterds”.

La relazione ha però avuto però alti e bassi tanto che due anni fa, in occasione della stella sulla Walk of Fame, il regista era accompagnato da un’altra donna, la costumista Courtney Hoffman. Nel 2014 si mormorò inoltre di un amore segreto con Uma Thurman, musa di tanti suoi film, ma la liason non è stata mai confermata pubblicamente.

Per entrambi, sarà il primo matrimonio. Vogliamo inoltre sottolineare che stavolta non si tratta di sole indiscrezioni: la conferma è arrivata anche dalla pagina ufficiale di Facebook di Tarantino, su cui sono stati condivisi vari articoli che riportavano indiscrezioni sul fidanzamento.

Secondo il sito “Walla!”, lui le avrebbe fatto la romantica proposta venerdì sera a Los Angeles, con tanto di anello. Il futuro suocero ha confermato: “Sì, la nostra famiglia è molto felice. Auguriamo loro Mazal Tov ( “buona fortuna” e “congratulazioni” in ebraico).

La notizia, infine, è stata confermata nelle ultime ore dalla futura sposa, che alla rivista israeliana Ynet ha rivelato di essere “Super felice ed emozionata”.