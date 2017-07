Temptation Island, Ruben e Francesca usciranno assieme?

Un’altra settimana è praticamente volata e, per la gioia dei tantissimi fans che ad ogni puntata si divertono anche a commentare sui social le disavventure dei loro beniamini, domani sera andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island.

Tutte le cinque coppie rimaste in gara sono sotto la stretta osservazione dei telespettatori, ma è indubbio che la più chiacchierata è quella formata da Ruben e Francesca: lui è diventato il beniamino di tutti, tenero e indifeso, nelle grinfie di quella che più che una fidanzata sembra una matrigna cattiva.

Dal video delle anticipazioni di questa puntata si è potuto apprendere che proprio nella medesima puntata vedremo la resa dei conti tra i due, eppure il finale potrebbe non essere così scontato.

Nelle prime tre puntate la ventiduenne Francesca ha espresso una serie di affermazioni, a volte anche sgradevoli, sul suo fidanzato Ruben. Tra le dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso a molti telespettatori di Canale 5 c’è stata quella in cui asseriva di essere contenta di essersi finalmente liberata dal fidanzato poiché non sopportava più la sua presenza.

Le dichiarazioni della giovane hanno dato molto fastidio al fidanzato decidendo di attuare un piano di vendetta nei confronti di Francesca con l’aiuto della produzione. Nel villaggio dei ragazzi, infatti, è arrivata una tentatrice che ha cominciato a rivolgere particolari attenzioni a Ruben scatenando la gelosia della fidanzata.

La ragazza quindi ha chiesto il falò e uscirà sicuramente nella prossima puntata di Temptation Island. Non si sa ancora però se lo farà in compagnia di Ruben o meno: stando a quanto emerso, sembra probabile che lei e il fidanzato abbiamo abbandonato insieme la trasmissione.

Del resto le registrazioni di Temptation Island sono terminate da settimane e intanto Ruben Invernizzi e Francesca Baroni sono stati avvistati insieme quindi sembra che per la coppia bergamasca più discussa sui social tutto procede per il meglio.

Un testimone sui social ha infatti scritto: “Nei giorni scorsi ho visto Francesca e Ruben insieme a mangiare un gelato nel mio paese Caprino Bergamasco, che è anche il paese di Francesca. I due parlavano serenamente”.

Francesca, a cui naturalmente è stato vietato dalla produzione di rivelare alcunché, ha nelle scorse ore deciso di rispondere tramite le Instagram Stories utilizzando il testo di una canzone di Fedez e J-Ax, “Sembra Semplice”.

“I cattivi mi stan sul c** – ha chiosato – ma i buoni mi fanno schifo, e sono ancora indeciso per chi non fare il tifo. Meglio la bocca cucita o le mani legate o un fiume di parole che sfocia in un mare di stupidate. E quanti baci falsi e quante mani che si stringono. Ma in questo ambiente viscido gli amici non esistono”.