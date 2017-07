Mauro Icardi e Wanda Nara, vacanze da sogno in famiglia

Sono belli, ricchi e famosi, ma sono anche la più classica delle famigliole felici, che ama godersi i momenti liberi dal lavoro assieme, ed in questo scorcio d’estate lo hanno dimostrato in una paparazzata vacanza all’insegna del lusso, certo, ma anche dell’amore e della goliardia.

Mauro Icardi non ha certo badato a spese per far star bene la sua famiglia: come mostra Chi, teatro delle sue vacanze estive – insieme ai figli e a Wanda Nara – sono state Dubai e Ibiza.

Se negli Emirati Arabi il bomber dell’Inter si è rilassato con la moglie in una villa dai lussuosi comfort in zona Jumeirah, sull’isola spagnola il calciatore e la showgirl argentina sono arrivati comodamente su un aereo privato.

L’attaccante, 24 anni, è sposato con la bella Wanda, 30 anni, dal maggio 2014, e hanno avuto una splendida bambina, Francesca di 2 anni. La showgirl argentina, invece, ha già tre figli nati dal precedente matrimonio col calciatore Maxi Lopez: Valentino (8 anni), Constantino (6) e Benedicto (5).

Tutte le immagini che arrivano dalla coppia sono quelle di una famiglia felice tra giochi, scherzi e divertimento in piscina. Alcuni scatti, ad esempio, ritraggono l’attaccante dell’Inter, nella sua casa delle vacanze, a prendere in braccio prima il figlio e poi la moglie Wanda, e a «lanciarli» in piscina, tra scherzi e spruzzi: impazziti, subito, i social.

Nara serena e rilassata, ha anche sfoggiato un nuovo tatuaggio sul braccio col nome della figlia Francesca mentre il calciatore, sul suo petto, oltre a un gigantesco leone, ha aggiunto una scritta dedicata alla sua bambina.

Esauriti poi le vacanze in famiglia, la bella argentina ha continuato le sue vacanze sola soletta a Ibiza mentre suo marito è impegnato a Riscone di Brunico in ritiro con l’Inter.

Tra tanto sole e mare, Wanda – come si evince da una foto mozzafiato pubblicata sul suo profilo Instagram – si concede la compagnia di un buon libro.

foto@Instagram