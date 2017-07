By Angela Sorrentino

Temptation Island, stasera la resa dei conti per tutte le coppie

Anche se la produzione, per la gioia dei tantissimi fans, ha annunciato che ci sarà un’ulteriore puntata in cui tutti i protagonisti, quelli che si saranno separati e quelli che avranno deciso di restare assieme saranno messi a confronto, stasera ci sarà la resa dei conti: quali delle coppie rimaste in gara a Temptation Island concluderanno il loro percorso assieme e chi invece metterà una pietra sopra alla propria storia?

Le tre coppie rimaste sono pronte a vivere il loro falò di confronto: Alessio e Valeria, Antonio e Veronica e Francesco e Selvaggia si rivedranno dopo 21 giorni, e di certo nulla è scontato.

Veronica confermerà la sua decisione di lasciare Antonio dopo aver visto il week end da sogno che il fidanzato ha trascorso con la single Jessica?

Valeria riuscirà a mandar giù il boccone amaro e a perdonare il suo compagno che nei giorni precedenti si è lasciato andare fin troppo con la tentatrice Carmen?

Inoltre, qualche tempo fa, Raffaella Mennoia – una delle autrici del programma – aveva postato sul suo profilo Instagram un set di ‘Temptation Island’ che mostrava l’ambiente perfetto per la celebrazione di un matrimonio. Chi sarà la coppia pronta per il sì?

La coppia più gettonata a sposarsi, stando alle anticipazioni delle scorse settimane, è quella formata dai due romani Francesco e Selvaggia. Infatti, come abbiamo visto nella scorsa puntata, Selvaggia ha rifiutato di fare il weekend romantico con il tentatore e ha deciso di rimanere da sola nel villaggio a meditare.

Gesto che è stato molto apprezzato dal suo ragazzo Francesco, che nel seguire il video ha ascoltato le sue parole in cui dice di essere ancora molto innamorata di lui e di ammirarlo molto come persone, tutto questo tra le lacrime.

Ulteriori indiscrezioni confermano che la puntata finale di Temptation Island 2017 su Canale 5 non terminerà con gli ultimi falò di confronto delle coppie.

A seguire, infatti, la trasmissione proporrà le interviste che il conduttore Filippo Bisciglia ha realizzato con le coppie un mese dopo la loro uscita dal programma, naturalmente insieme ad altre dichiarazioni inedite dei partecipanti e a tanti altri colpi di scena.