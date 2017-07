The Irishman, Scorsese riporta sullo schermo la coppia De Niro-Al Pacino

Un cast stellare per quella che si preannuncia una pellicola a dir poco spumeggiante, che certamente non deluderà i tantissimi fans: Martin Scorsese girerà una nuova pellicola sulla mafia negli Stati Uniti e potrà contare niente meno che sulla coppia d’oro formata da Robert De Niro e Al Pacino.

Scorsese nello specifico, in queste settimane è al lavoro su ben due nuovi progetti che, stando a dichiarazioni dei suoi collaboratori, saranno girati in rapida successione a partire da settembre: The Irishman, film di gangster basato su eventi reali, e l’adattamento del libro Killers of the Flower Moon, su uno dei primi casi dell’FBI, ma è la prima pellicola la più attesa.

Lo script del film è di Steven Zaillian (Schindler’s List) ed è basato sul libro del 2004 di Charles Brandt, intitolato “I Heard You Paint Houses”, incentrato sulla vita dell’ex killer Frank “The Irishman” Sheeran.

Ray Romano in queste ore è l’ultima aggiunta a un team di star che comprende Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci. L’attore interpreterà Bill Bufalino, un avvocato legato ai vertici della malavita. Soprannominato “The Quiet Don”, Bufalino fu sospettato nella misteriosa sparizione del leggendario capo dei Teamsters, il sindacato dei camionisti, Jimmy Hoffa.

Per Joe Pesci sarà la sua quarta volta con Scorsese dopo Toro Scatenato, Quei bravi ragazzi e Casinò.

Per De Niro è come ritrovare un vecchio amico, visto che i due hanno lavorato insieme in otto film (più un corto), dai primi anni Settanta con Mean Streets (1973) e Taxi Driver (1976). De Niro sarà il celebre gangster Frank “The Irishman” Sheeran, uno dei più pericolosi sicari al servizio di Cosa Nostra.

Il film, che ha un budget di 125 milioni di dollari e i cui diritti mondiali sono stati già acquistati da Netflix, uscirà anche nelle sale per poter partecipare alla selezione degli Oscar.