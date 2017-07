Tinto Brass arriva il secondo matrimonio ad ottantaquattro anni

Tinto Brass alla veneranda età di ottantaquattro anni ha deciso di sposarsi, per la seconda volta, con la sua attuale compagna Caterina Varzi che ha quasi trent’anni meno di lui.

Una scaleta fatta per pensare al suo futuro, come ha spiegato il regista in una lunga intervista rilasciata al “Corriere della sera”.

Il regista milanese ha detto: “Sarà la felice conclusione della mia esistenza quando io non sarò più in grado di badare a me stesso, Caterina sceglierà per me la cosa giusta. Le consegno la chiave della mia vita, sicuro che la girerà al momento giusto” ed ha aggiunto: “Voglio essere libero di decidere come morire, prima di perdere la dignità. Abbiamo un patto molto forte che vogliamo suggellare con il matrimonio. Se mi venissi a trovare in una condizione grave e irreversibile è giusto staccare la spina. E lei potrà decidere il nostro ultimo viaggio insieme. In Svizzera perché no?”.

Caterina è accanto a Tinto Brass dal 2010, la donna le è stata molto vicina dopo che il regista in quell’anno fu colpito da un ictus. Come lui stesso ha raccontato: “Mi ha riportato alla vita e alla memoria quando ero finito e pensavo di buttarmi dalla finestra dell’ospedale”.

Il matrimonio sarà celebrato il prossimo 3 agosto e non ci sarà una cerimonia sfarzosa ma sarà un rito semplice e per pochi intimi. La funzione sarà celebrata in casa e oltre agli sposi ci saranno soltanto i quattro testimoni.

Tinto Brass è stato già sposato per ben quarant’anni, con la sceneggiatrice e segretaria d’edizione italiana Carla Cipriani, morta nel 2006. Da questo matrimonio sono nati due figli Beatrice e Bonifacio.