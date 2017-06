By Redazione

Trono Over, Barbara De Santi: la verità su Gemma!

Il trono over è terminato ma le polemiche e le frecciatine mediatiche non si fermano, se nelle ultime ore abbiamo potuto ammirare Gemma Galgani in bici accanto al suo amato Marco, dall’altra parte molti sono ancora sospettosi su questa “relazione”.

In primis ci sono sia Barbara De Santi che Rossella Bova, intervistate tutte e due hanno espresso qualche perplessità soprattutto nei confronti della Galgani, proprio la De Santi infatti aveva punzecchiato Gemma sulla sua “mania di visibilità”.

La “voglia” della Galgani, secondo Barbara, è quella di essere sempre visibili di avere una sorta di “mania” della lucina rossa della telecamera, come lei stessa ha confermato, stesso pensiero per quanto riguarda la trasmissione “Selfie le cose cambiano”.

In questo caso anche Tina Cipollari si è unita al “coro”, ma questo lo si sapeva visto che la storica opinionista ha sempre mostrato un certo astio nei confronti di Gemma, fatto sta che al momento la Galgani sembra seguire le parole di Dante “Non ti curar di loro, ma guarda e passa” e pensa solo al suo Marco.