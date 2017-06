OnePlus 5 il CEO conferma: niente schermo QHD

Sarà forse più costoso, ma se si pensa di dotare il nuovo OnePlus 5 di un pannello display con risoluzione QHD, certamente bisogna spendere qualche soldo in più, ma per OnePlus, non sarebbe diventata un’opzione fattibile ed è così che l’azienda ha deciso di utilizzare un display con risoluzione di fascia alta sul prossimo OnePlus 5, questo approccio ha funzionato bene per l’azienda.

Secondo le ultime indiscrezioni del CEO della società Pete Lau, sembra che il prossimo modello di punta dovrebbe attenersi ad un pannello 1080p, che però potrebbe scatenare la rabbia dei potenziali clienti che si aspettavano altro, ma si deve anche guardare a questo da una prospettiva di business.

Su Weibo, Pete Lau ha condiviso una foto di quella che sembra essere la schermata iniziale di uno smartphone. Mentre l’amministratore delegato non scende in dettagli circa la risoluzione di questa immagine, alcuni si sono dati da fare e hanno provveduto manualmente rivelando una risoluzione di 1920 x 1080. OnePlus sta tentando di tagliare i costi per rendere il suo OnePlus 5 più conveniente.

Sul tema della riduzione dei costi, molte voci hanno sottolineato che il dispositivo sarà in metallo e vetro, e potrebbe supportare la ricarica wireless, tuttavia, altre fughe di notizie hanno fatto notare che in un disegno venuto fuori su alcuni siti si parla di scocca ‘interamente in metallo’ con la conferma della doppia fotocamera.