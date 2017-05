By Redazione

Trono Over: Gemma Galgani è davvero la numero uno?

A detta di tutti, una delle protagoniste principali della trasmissione di Maria de Filippi è senza dubbio Gemma Galgani.

La dama torinese così chiamata continua a far parlare di sé per le sue dichiarazioni e le sue avventure disavventure con gli uomini.

Come ben sappiamo stavolta è Marco Firpo l’accompagnatore ufficiale della Galgani la quale nonostante le ritrosie dell’affascinante Marco, si è spinta ad affermare che stavolta potrebbe essere la volta giusta e la storia adatta a lei poiché in Marco sembra aver trovato ciò che lei cerca in una storia d’amore.

Effettivamente noi tutti la vediamo seriamente coinvolta come non succedeva dai tempi della sua love story con Giorgio: nei giorni scorsi è apparsa radiosa e felice cosa che ci fa pensare ad un proseguo della sua storia verso un lietissimo fine.

Noi ci auguriamo che sia davvero così e che Marco possa essere davvero la persona adatta per la dama torinese nonostante i.continui attacchi da parte della sita Tina che oramai è quasi parte di una recita per quanto esagerata.

Vedremo gli sviluppi e intanto si è già registrata la nuova puntata del trono over che andrà in onda speriamo a breve.

Sappiamo che la Galgani sembra pronta ad abbandonare il programma per vivere in libertà il suo amore con Marco e più volte ha velatamente palesato l’ipotesi al suo cavaliere. Marco coglierà l’invito di Gemma o lascerà cadere la cosa? Aspettiamo con ansia la nuova puntata.