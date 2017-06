Trono Over, Gemma Galgani puntata speciale in prima serata

Quest’anno l’edizione di uomini e donne è stata caratterizzata soprattutto dall’attenzione riservata al trono over e ai suoi protagonisti prima fra tutti Gemma Galgani e le sue avventure disavventure amorose da Giorgio a Marco.

Proprio per questo grande successo di pubblico canale 5 ha pensato di mandare in onda a chiusura di stagione uno special dedicato alla dama torinese e alla sua relazione con Marco Firpo: l’evento è programmato per il 27 giugno addirittura in prima serata.

Sarà protagonista Gemma che racconterà l’evoluzione del suo rapporto con Marco ed anche gli inizi del riavvicinamento, ma anche molto probabilmente ci sarà l’intervento di Giorgio Manetti il quale affronterà la dama torinese e sua ex per un ulteriore eventuale chiarimento sulle cose dette all’interno del programma.

Dunque aspettiamo con ansia e molta curiosità questa serata del 27 per assistere ancora una vita all’eterno triangolo Gemma Marco Giorgio che senza dubbio non mancherà di colpi di scena.