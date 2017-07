Tu si que vales, ecco chi da settembre sarà accanto a Belen

Dopo il grande successo ottenuto dalle prime tre edizioni, anche nel nuovo palinsesto autunnale è stato inserito “Tu si quel vales”, con grandi conferme ma anche con qualche piacevole novità.

Ancora qualche giorno di ferie per tutti e poi di corsa in studio, per registrare le nuove puntate della trasmissione in onda il prossimo settembre 2017 su Canale 5: quest’anno il cast del talent vede diverse new entry.

Le ultime novità in merito alla prossima stagione sono state svelate da Alfonso Signorini, in esclusiva sul suo settimanale Chi.

Si parte dai conduttori che saranno Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, insieme a Belén Rodriguez, ormai veterana del programma di Canale 5. E’ dunque ufficiale l’addio di Simone Rugiati, che per la 3 edizione di Tu Sì Que Vales ha affiancato la showgirl argentina.

Entrambi i nuovi conduttori sono già “rodati”, dal momento che formano una coppia affiatata alla conduzione de Il più forte, su DMAX.

Martin Castrogiovanni è un famoso ex rugbista argentino, nato da una famiglia di origini italiane. Dal 2002 al 2016 ha militato nella Nazionale italiana di rugby, nel ruolo di pilone, mentre in televisione ha partecipato anche come concorrente al talent show Ballando con le stelle ed è stato ospite della quarta stagione di Buona la prima, di Ale e Franz.

Alessio Sakara invece è un lottatore di arti marziali miste, nella categoria dei pesi mediomassimi. Su DMAX ha raccontato la sua carriera, in una serie di docu-reality.

La giuria dello scorso anno invece è stata confermata in blocco con con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Mara Venier rappresentate della giuria popolare.

Probabilmente, come già avvenuto nelle scorse edizioni, nelle varie puntate la giuria si arricchirà di qualche ospite speciale chiamato a giudicare alcuni dei talenti in gara.

Anche quest’anno il programma è prodotto dalla società di produzione di Maria De Filippi Fascino P.G.T. La gestione del pubblico è affidata alla società Perla Promotion, che si occupa dell’organizzazione di quest’ultimo per tutti i programmi prodotti dalla Fascino P.G.T. Per partecipare alla trasmissione basterà registrarvi sul sito perlapromotion.it e fare richiesta scegliendo a quale giorno si vuole partecipare come pubblico.