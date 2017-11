Un posto al sole trame settimanali dal 13 al 17 novembre 2017

Un posto al sole anticipazioni tv dal 13 al 17 novembre 2017.

Mentre Franco e Luisa fanno i conti con quello che è accaduto, Angela si confida con la madre e Peppino fa la sua coraggiosa dichiarazione alla radio. Nel frattempo continua la guerra tra Marina Roberto. Viola arriva a palazzo con il piccolo Antonio. Dopo essere stata licenziata, Elena chiede ancora una volta aiuto a Ferri.

L’intervista di Peppino desta l’attenzione di Gaetano e Salvo. Grande emozione per Patrizio con la messa in onda della prima puntata di Chef Parade m qualcosa non va per il verso giusto. Rossella sembra disposta a perdonare Patrizio. Mente Elena e Roberto sono travolti dalla passione, Marina asseconda Matteo, procedendo alla separazione consensuale da Ferri. Guido riceve una visita inaspettata.

Elena realizza che l’aiuto di Ferri ha una contropartita dura da digerire. Dopo aver troncato con Patrizio, Rossella cerca di voltare pagina. Andrea e Arianna sono in cerca di un aiuto da Vulcano. Cinzia arriva a sorpresa a casa di Guido. Mentre il Vulcano fatica a stare a galla, Elena sempre più avvilita e travolta da problemi propone ad Andrea una soluzione pericolosa ma remunerativa per risolvere le difficoltà di entrambi. Franco e Peppino continuano la loro battaglia contro Gaetano.