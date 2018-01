Un posto al sole trame tv dal 15 al 19 gennaio 2018

Un posto al sole è la soap made in Italy che va in onda da molti anni e che continua a riscuotere molto successo. Storie e vicende che si susseguono all’interno di un palazzo sito a Posillipo, il famoso Palazzo Palladini. Scopriamo insieme che cosa accadrà in questi giorni in Un posto al sole.

Un posto al sole anticipazioni dal 15 al 19 gennaio 2018

I Poggi apprendono la terribile notizia del rapimento della piccola Bianca e dell’amica Giovanna. Angela confessa a Franco che il compagno di Valentina è Gaetano Prisco. Patrizio decide di trasferirsi a Milano e Ornella chiede di nuovo a Diego di non tenere nascosta la sua malattia al padre.

Il rapimento di Bianca getta nello sconforto Angela, Franco e tutta la famiglia Poggi. Dopo aver scoperto che Gaetano è il compagno di Valentina, Boschi si scaglia contro di lui. Mentre la polizia si mette sulle tracce dei rapitori, Salvo e i suoi complici mettono a punto la seconda fase del loro piano: la richiesta di riscatto.

Deciso a procurarsi i soldi per soddisfare un’eventuale richiesta di riscatto dei rapitori di Bianca, Renato decide di chiedere un prestito a Marina e Roberto. Diego cerca di trovare la forza per raccontare al padre della sua imminente operazione. Partecipe del dramma che stanno vivendo Renato e la sua famiglia, Marina sembra aver quasi dimenticato che il giorno della premiazione è arrivato.

Con Roberto vicino si prepara a scoprire che, tra lei e Veronica Viscardi porterà a casa il premio come migliore imprenditrice campana. Angosciata per il rapimento di Bianca, Silvia non riesce più a lavorare al nuovo libro. Dopo una tesa e dura telefonata con i rapitori, Franco e Angela decidono di non rivolgersi alla polizia. Subito dopo aver parlato con i malviventi, l’uomo esce di casa senza dire nessuno dove è diretto.